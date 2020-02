Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Mercedes-Benz Classe A

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec la catégorie des sous-compactes de luxe, encore une fois dominée par les Allemandes.

En fait, il n’y a aucun changement par rapport à notre classement de l’an dernier, ce qui signifie que la Mercedes-Benz Classe A (PDSF à partir de 37 300 $) conserve son titre de Meilleur achat en 2020. Étant donné leurs grandes similitudes, nous avons toutefois regroupé la nouvelle Mercedes-Benz CLA (PDSF à partir de 43 000 $) au même rang.

Le design extérieur, la dynamique de conduite et la finition de l’habitacle – incluant le système multimédia MBUX – sont les principaux points forts ici. On retrouve la berline A 220 de 188 chevaux et la A 250 à hayon de 221 chevaux, toutes deux avec le rouage intégral 4MATIC de série. Cette année, une version AMG (A 35) vient compléter l’offre avec une puissance de 302 chevaux. Plaisir garanti!

Pour sa part, la CLA de deuxième génération reprend essentiellement la même recette, mais dans son format habituel de coupé à quatre portes. Elle évolue sagement et livre des performances à la hausse. En plus des CLA 250 et CLA 35, la gamme comprend la CLA 45 de 382 chevaux – une vraie petite bombe! Mercedes a même annoncé une variante S de 421 chevaux; vous imaginez?

En deuxième place dans la catégorie des voitures sous-compactes de luxe, l’Audi A3 (PDSF à partir de 34 500 $) fait elle aussi belle figure. Bien qu’elle arrive en fin de génération (la nouvelle est attendue plus tard cette année), la A3 continue de charmer par son style et sa qualité. Quatre niveaux de puissance sont offerts : 184, 288, 288 et 394 chevaux. Le modèle cabriolet est également de retour pour se démarquer de la concurrence.

Finalement, la troisième position est occupée par la BMW Série 2 (PDSF à partir de 39 950 $), très amusante à conduire que ce soit en format coupé à deux portes, Gran Coupé à quatre portes ou cabriolet. Bien sûr, rien n’égale la prodigieuse M2, dont les versions Competition et CS atteignent respectivement 405 et 444 chevaux.

Pointage du Guide de l’auto 2020