Top 10 : les véhicules les plus volés au Québec en 2019

Chevrolet Tahoe et Suburban 2021 : ça promet!

Le Tahoe et le Suburban , les VUS pleine grandeur de Chevrolet, aussi disponibles en version Yukon chez GMC et Escalade chez Cadillac, sont en vente depuis 1934. Plus de 85 ans. La popularité de ce modèle ne s’essouffle pas. En comptant les services secrets d’un paquet de pays dans …