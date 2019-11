Mercedes-Benz CLA 2014 : est-ce un bon choix?

J’adore la Mercedes-Benz CLA250 2014 et j’aimerais avoir votre opinion sur cette voiture. Est-ce un bon choix?

Bonjour Claude,

La Mercedes-Benz CLA est débarquée chez nous en 2014 avec un look distinct. Jolie et amusante, cette voiture était alors offerte avec l’option de la traction intégrale qu’il faut privilégier. D’une part, pour éviter l’effet de couple désagréable du modèle ordinaire, puis parce que le comportement de la voiture est tout simplement plus intéressant. Sachez qu’un modèle équipé du rouage intégral est plus facile à revendre, et à meilleur prix, le jour où l’on choisit de passer à autre chose.

Maintenant, mentionnons que la fiabilité de la CLA n’a jamais été exemplaire : des problèmes allant d’un bris de moteur à de nombreuses défaillances électriques, en passant par la dysfonction de commandes électroniques. Portez également attention aux craquements et bruits de caisse qui ont fait l’objet de nombreuses plaintes. Et puisque plusieurs réparations ne peuvent généralement être faites que par le concessionnaire, les coûts d’entretien peuvent être considérés comme faramineux. Même s’il s’agit d’une compacte.

Je suppose que vous visez le modèle 2014 parce qu’il s’agit de la première année-modèle, ce qui vous permettrait de l’obtenir à bon compte (entre 15 000 $ et 18 000 $). Cependant, si votre budget est restreint, le choix de ce modèle est risqué. Très risqué. Il pourrait donc s’agir pour vous d’un cadeau empoisonné, et ce, même si l’auto a été méticuleusement entretenue. Alors, mon conseil est de vous diriger vers un autre modèle plus classique. Par exemple, une Acura ILX ou une Audi A3, qui seront certainement moins capricieuses.