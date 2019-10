Porsche s’associe à Boeing pour créer des véhicules volants

Si vous trouvez que les voitures sport de Porsche donnent l’impression de voler sur la route, encore plus sur un circuit, vous n’avez encore rien vu.

La compagnie vient de signer un accord avec Boeing en vue d’explorer le marché du transport aérien urbain par le biais de leurs forces respectives.

Bref, elles veulent concevoir ensemble des véhicules volants.

« Porsche souhaite élargir ses horizons de fabricant de voitures sport en devenant un chef de file de la mobilité haut de gamme. À plus long terme, ça ouvre la porte à une troisième dimension du transport », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil exécutif en charge des ventes et du marketing de Porsche.

D’abord, Porsche et Boeing vont créer une équipe internationale afin d’étudier différents aspects du transport aérien urbain, entre autres le potentiel commercial des véhicules volants et les applications possibles.

Les deux géants planchent déjà sur un concept de véhicule entièrement électrique capable de décoller et d’atterrir à la verticale. Leurs ingénieurs travailleront de concert pour implanter et tester un prototype.

Évidemment, ce n’est pas demain la veille qu’une Porsche volante sillonnera le ciel de nos villes, non seulement parce que ce genre de projet nécessite des années de développement, mais aussi parce que les gouvernements doivent en premier lieu établir des normes et des réglementations concernant le trafic aérien en zone urbaine.

Toutefois, Porsche semble être très sérieuse avec son étude de 2018 qui prédisait que le marché des véhicules urbains volants allait connaître un essor après 2025. Selon la compagnie, les gens pourront voyager plus rapidement et efficacement dans les airs que par les moyens de transport terrestres actuels, et ce, à plus faible coût et avec plus de liberté.

Qu’en pensez-vous?