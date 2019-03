L’AJAC annonce les véhicules verts canadiens de l’année 2019

L'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a décerné mardi les prix de la Voiture verte canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire vert canadien de l'année lors de la journée des médias du Salon de l'auto de Vancouver 2019.

Dans la première catégorie, la Nissan LEAF a battu deux modèles Honda, soit la Clarity et la Insight, pour s’emparer des grands honneurs. Avec son nouveau groupe motopropulseur comprenant un moteur électrique de 214 chevaux et une batterie de 62 kWh, le modèle LEAF PLUS augmente l'autonomie de la voiture d'environ 50%, lui permettant d'atteindre 363 kilomètres. Il s’agit d’ailleurs l’un des meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto.

Photo: Nissan Canada Inc.

Pour ce qui est du véhicule utilitaire vert de l’année, le Jaguar I-PACE remporte la palme, devançant laChrysler Pacifica Hybride et le Mitsubishi Outlander PHEV. Le mois dernier, à Toronto, il avait aussi été nommé Véhicule utilitaire canadien de l'année 2019 et Meilleur véhicule électrique de luxe au Canada. Ici, un moteur électrique de 394 chevaux fait équipe avec une batterie offrant 386 kilomètres d’autonomie.

Photo: Marc Lachapelle

« Le processus de sélection de la Voiture verte canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire vert canadien de l'année permet aux véhicules les plus éconergétiques de se démarquer du reste du marché, a déclaré Mark Richardson, président de l'AJAC. Les Canadiens qui sont à la recherche d'un véhicule qui offre à la fois une bonne conduite et un bas taux d'émissions peuvent se référer aux finalistes et aux gagnants, car selon les journalistes de l'AJAC, il s'agit des meilleurs choix offerts sur le marché qui répondront le mieux à leurs besoins et à ce qu'ils recherchent dans un véhicule. »