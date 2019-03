En studio : que choisir entre une Subaru WRX CVT et une Volkswagen Golf GTI DSG?

Dans le segment des voitures sport de moins de 40 000 $, on retrouve depuis plusieurs années trois voitures concurrentes : la Honda Civic Si, la Subaru WRX et la Volkswagen Golf GTI. De ce lot, Subaru demeure le seul manufacturier à doter sa berline d’une boîte automatique à variation continue (CVT). Dans cet ordre d’idées, est-ce que cette dernière représente une bonne alternative pour un automobiliste qui cherche un bolide performant et amusant dans ce segment?

Au cours de cette capsule, le journaliste du Guide de l’auto Antoine Joubert ainsi que son collègue-animateur Daniel Melançon éclaircissent et approfondissent certains sujets du monde de l’automobile et répondent aux questions des lecteurs.