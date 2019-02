Une garantie prolongée de 2 500 $ vaut-elle la peine pour un Mitsubishi Eclipse Cross?

Bonjour Antoine,

Je songe à me procurer un Mitsubishi Eclipse Cross, mon deuxième produit Mitsubishi. Je roule environ 15 000 km par an et conserve mes véhicules très longtemps. À preuve, mon Outlander est un 2006. On me propose un plan d’entretien et de garantie platine à 2 500 $, valide pour 10 ans, ce qui inclut 20 changements d’huile. Pour ce qui est des réclamations, j’aurais toujours une franchise de 50 $ à payer. Qu’en dites-vous?

Bonjour André,

Vos 20 changements d’huile coûtent à eux seuls environ 1 500 $, ce qui peut donc sembler alléchant à première vue. Or, comprenez que cette garantie comporte assurément des exclusions qu’il vous faudra analyser en profondeur. Aussi, puisque le véhicule est couvert par une garantie du groupe motopropulseur de 10 ans ou 160 000 km, tout ce qui baigne dans l’huile (incluant le turbocompresseur, la transmission, le différentiel et autres) est déjà couvert, sans franchise. Votre garantie ne serait donc valable que pour des bris autres, par exemple un moteur de vitre électrique. Cette garantie exclut assurément toute pièce jugée d’usure normale, comme les freins, la suspension, la batterie, etc.

Il faut aussi être conscient que pour le concessionnaire, vendre une telle garantie est très payant. Pourquoi? D’une part parce que vous ajouterez sans doute ces 2 500 $ + taxes (donc 2 875 $) au financement du véhicule, sur lequel le concessionnaire obtient une ristourne. La commission à la vente de ce produit est également très grande, et il faut comprendre que les 2 500 $ que l’on vous fait miroiter vous coûteront beaucoup plus cher. Par exemple, si votre véhicule est acheté aujourd’hui et financé sur 84 mois à un taux de 3,99% (taux en vigueur pour l’achat d’un Eclipse Cross 2019), votre garantie ajoutée au prêt vous coûterait en fin de compte la somme approximative de 3 270 $. Moins alléchant, hein?

Et finalement, il faut réaliser qu’en vous vendant un tel produit, le concessionnaire s’assure de votre fidélité. Pourquoi? Parce que pour une très longue période, vous devrez aller à ce concessionnaire et nulle part ailleurs pour effectuer votre vidange d’huile. Il s’agit donc d’une occasion pour cette concession de vous vendre d’autres services comme l’entretien, les réparations, la pose et l’entreposage de pneus, l’antirouille, l’esthétique, etc.

Imaginons que pour une raison quelconque, vous ayez un litige avec ce concessionnaire dans deux ou trois ans. Voudriez-vous continuer d’y faire votre entretien pour encore sept ou huit ans juste sous prétexte que vous avez déjà payé pour le service?

J’ajouterais en terminant que les produits Mitsubishi se sont jusqu’ici montrés très fiables et peu coûteux à entretenir. Une garantie prolongée me semble donc à la base inutile, considérant de surcroît l’excellente garantie de base que le constructeur propose. Alors, pour répondre à votre question. Non, ça ne vaut pas la peine!