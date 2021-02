Mitsubishi Eclipse Cross 2022 : cinq choses à savoir

Trois ans après son arrivée sur nos routes, le Mitsubishi Eclipse Cross aura droit sa première mise à jour pour l’année-modèle 2022. Celle-ci contiendra une série d’améliorations et d’ajustements par rapport au modèle présent.

Voici cinq choses à savoir sur le Mitsubishi Eclipse Cross 2022.

Changements esthétiques

Bien que la forme du VUS demeure assez similaire, Mitsubishi y a tout de même apporté une série de modifications afin d’épurer son design. Par exemple, les porte-à-faux avant et arrière ont été rallongés, les feux de jours sont désormais aux DEL tout en étant plus fins et allongés, donnant un style plus agressif.

De plus, les phares à double ovale se retrouvent dorénavant à la place des antibrouillards, rappelant l’esthétique du Hyundai Kona.

L’Eclipse Cross 2022 arborera de nouveaux phares antibrouillards aux DEL, inclus à partir de la version SE. Finalement, la lunette arrière n’est plus séparée comme l’itération présente de l’Eclipse Cross, permettant une visibilité accrue.

Photo: Mitsubishi Canada

Plus d’espace

Pour 2022, le Mitsubishi Eclipse Cross sera plus long de 14 centimètres, ce qui permettra d’offrir plus d’espace dans le coffre et pour les jambes des passagers arrière.

D’autre part, la suspension a été révisée et reconfigurée afin d’améliorer la tenue de route et ainsi permettre une direction plus linéaire.

Dans l’habitacle, l’écran d’infodivertissement mesurera dorénavant huit pouces au lieu de sept. On l’a également rapproché du poste de conduite afin d’en faciliter l’utilisation. Par ailleurs, les appuie-tête de la banquette arrière ont été revus pour accroître le confort.

Esthétiquement, la mise à jour offrira de nouveaux choix de peintures extérieures comme le Blanc diamant. Même son de cloche à l’intérieur, où il sera possible d’opter pour un cockpit gris pâle.

Photo: Mitsubishi Canada

Un moteur au menu

Concernant la motorisation, il n’y a pas de changement majeur à noter. On nous sert un moteur à quatre cylindres de 1,5 litre muni de la turbocompression. Ce dernier produit 152 chevaux et 184 lb-pi de couple et il est jumelé à une boîte à variation continue (CVT) simulant huit vitesses avec le mode Sport.

Le bloc-cylindres ainsi que les culasses sont en aluminium et le moteur comprend le système MIVEC (calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi). Le rouage intégral S-AWC demeure offert de série.

Photo: Mitsubishi Canada

Plus de technologies

Le Mitsubishi Eclipse Cross 2022 sera doté de nouvelles technologies par rapport à l’ancienne mouture. De série, le VUS sera dorénavant muni du dispositif d’atténuation des collisions avant avec système de détection de piétons.

D’autres technologies comme le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertisseur de sortie de voie, la surveillance des angles morts avec assistance au changement de voie et les feux de route automatiques qui réagissent à l’accélération seront offertes.

Par ailleurs, le véhicule sera compatible avec Apple CarPlay ainsi qu’Android Auto et l’affichage tête haute sera optionnel. Finalement, la version la plus huppée - GT - intègrera la navigation par satellite TomTom, une première pour la marque. Cette mouture comprendra aussi une chaîne audio plus sophistiquée avec un amplificateur haute puissance à résonance de 510 watts et huit haut-parleurs.

Photo: Mitsubishi Canada

Son prix?

De base, l’Eclipse Cross ES se vendra à un prix de 28 598 $. Cette mouture inclura notamment les sièges avant chauffants, les phares automatiques et les essuie-glaces à détecteur de pluie. Puis, la SE ajoutera entre autres au modèle de base le volant chauffant, les antibrouillards aux DEL ainsi que l’intérieur gris. Cette variante coûtera 31 218 $.

Avec l’avant-dernière version, la SEL, vous obtiendrez d’autres aides et assistances à la conduite, de même que des sièges arrière chauffants. Finalement, la GT aura, parmi ses options et ajouts, un toit panoramique et de nouveaux choix de revêtement de sièges. Les prix respectifs sont 34 218 $ pour la SEL et 36 998 $ pour la GT.

Le Mitsubishi Eclipse Cross 2022 sera en vente chez les concessionnaires canadiens au cours du premier trimestre de 2021.