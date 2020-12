Mitsubishi agrandit son Eclipse Cross pour 2022

À mi-chemin entre les VUS sous-compacts et compacts, le Mitsubishi Eclipse Cross est un modèle difficile à classer, à cheval entre deux catégories.

Pour l’année-modèle 2022, l'Eclipe Cross recevra plusieurs modifications, dont la plus importante est la bonification de sa longueur totale. Alors que l’Eclipse Cross 2021 n’est que 4 cm plus long qu’un RVR, il mesurera désormais 14 cm de plus. Une augmentation notable qui permet de gagner de l’espace pour les jambes à l’arrière et d’agrandir l'espace de chargement.

La contenance du coffre profite également de cette bonification, passant de 640 litres en 2021 à 663 litres pour 2022. Une petite augmentation qui est certainement la bienvenue, mais qui est encore loin d’égaler les meilleurs VUS compacts du marché dont la contenance dépasse les 1 000 litres.

Côté design, la partie avant est légèrement modifiée avec des phares amincis et un pare-chocs différent. En revanche, les changements sont plus importants à l’arrière, où l'on se félicite de l’abandon de la lunette en deux parties au profit d’un grand vitrage plus classique. Mitsubishi nous a d’ailleurs confirmé que c’était une demande faite fréquemment par les propriétaires actuels et les concessionnaires.

Photo: Julien Amado

Plus d’espace et des commandes revues

À l’intérieur, Mitsubishi a modifié les sièges, qui seraient encore plus confortables qu’avant. Le confort faisant déjà partie des points forts du véhicule, l’Eclipse Cross pourrait devenir un des modèles les mieux notés du marché sur ce point.

Désireux d’améliorer la connectivité, Mitsubishi a retiré le pavé tactile du modèle, et repensé les commandes du système multimédia. Une décision qu’on ne peut qu’applaudir. Dommage que l’interface, plutôt intuitive mais au design franchement daté, n’ait pas été modernisée.

Lors d’une présentation statique réalisée sur la Rive-Sud de Montréal, nous avons eu la possibilité de monter à bord du nouvel Eclipse Cross 2022, sans pouvoir le conduire. Il faut reconnaître que la qualité de finition s’est améliorée, et que le coffre est désormais plus grand qu’avant, bien que le seuil de chargement demeure haut.

En revanche, il est plus difficile d’évaluer le gain d’espace aux places arrière, il aurait fallu avoir les deux modèles côte à côte pour pouvoir en juger.

Photo: Julien Amado

Même moteur, mais châssis plus affûté

Malgré les nombreux changements qu'on lui apporte, le Mitsubishi Eclipse Cross 2022 conservera la même mécanique. On retrouve donc logiquement le 4 cylindres turbocompressé de 1,5 litres sous son capot. Curieusement, Mitsubishi annonce un turbo aux performances améliorées alors que les chiffres de puissance et de couple n’évoluent pas (152 chevaux et 184 lb-pi).

En revanche, les modifications sont plus nombreuses au niveau du châssis. Mitsubishi souhaitait améliorer nettement la tenue de route et rendre le véhicule plus dynamique. Pour ce faire, des renforts ont été ajoutés à des points clés pour rigidifier la structure, tandis que de nouvelles épures de suspension rendraient la conduite plus invitante. Enfin, les suspensions arrière, désormais plus grosses, seraient plus à même de supporter la charge afin d'améliorer les capacités dynamiques du train arrière.

La conduite du modèle actuel étant plutôt terne, nous avons hâte de vérifier cela lorsque nous pourrons prendre le volant de cette nouvelle mouture.

En ce qui concerne les tarifs, le modèle de base débute à 25 598 $ et inclut, entres autres, la traction intégrale, un système multimédia avec un écran de 8 pouces, les sièges chauffants et un système de prévention des collisions avec détection des piétons. Pour profiter des équipements de sécurité avancés, d'une clé intelligente et du volant chauffant, il faudra opter pour le modèle SEL S-AWC, vendu 31 218 $. Enfin, le modèle haut de gamme GT est affiché à 36 998 $, un prix élevé qui met l'Eclipse Cross en concurrence directe avec des VUS compacts plus spacieux, plus performants, et déjà bien équipés.

Le nouvel Eclipse Cross 2022 sera en vente chez les concessionnaires canadiens au cours du premier trimestre de 2021.