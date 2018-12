Une édition encore plus féroce de la Lexus RC F sera dévoilée au Salon de Detroit

Lexus RC 2018 : hors cible

Lorsqu’une marque de luxe introduit une nouvelle berline compacte, et dans ce cas-ci, un coupé compact, le véhicule se fait inévitablement et immédiatement comparer aux BMW Série 3 et Série 4 , à la Mercedes-Benz Classe C et aux Audi A4 et A5 . Ces voitures allemandes sont bien finies, …