Je suis étudiante avec un budget de 8 000 $ à la recherche d'une bonne première voiture

Je suis étudiante et recherche une bonne première voiture. J’ai un budget d’environ 8 000 $ et je souhaite conserver cette voiture le plus longtemps possible puisqu’elle me suivra tout au long de mes études. Des suggestions?

__________________________

Bonjour Julianne,

Commençons avec les modèles à éviter. Il faut mettre un gros X sur la Fiat 500 et la Ford Fiesta, qui sont sans doute les deux sous-compactes les moins fiables du marché. Inutile également de jeter un œil à la Chevrolet Sonic ou à la Mazda2. Vous trouverez tout simplement mieux à prix égal.

À LIRE AUSSI: Quelles voitures conduisent les étudiants?

Mon premier choix s’arrête donc sur la Honda Fit. Un modèle 2013 – 2014 à bas kilométrage se situera dans votre fourchette de prix. Fiable, durable et peu gourmande, cette voiture pourra vous être fidèle durant de longues années. Vous apprécierez sa qualité de construction, son comportement routier agréable, mais aussi, la polyvalence de son habitacle. En effet, cette petite voiture abrite un habitacle particulièrement logeable, avec une banquette repliable à la verticale, vraiment géniale.

Vous n’aimez pas la Fit? Alors je vous dirige dans ce cas vers la Hyundai Accent qui, depuis sa refonte de 2011, démontre une fiabilité réellement surprenante. Un peu plus gourmande que la Fit, elle offre l’avantage d’une garantie de base de cinq ans qui pourrait couvrir un modèle 2015 que vous pourriez acquérir à plus ou moins 8 000 $. Et sachez que ces commentaires s’appliquent aussi à la Kia Rio, qui se veut en quelque sorte sa jumelle non identique (même mécanique, même châssis, même garantie).

Évidemment, je vous recommande en terminant une inspection mécanique complète. Faites également sortir le rapport CarProof/CarFax ainsi que celui du RDPRM, qui vous indiqueront si la voiture a déjà été accidentée et s’il elle s’accompagne d’un lien financier.