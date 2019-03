Avez-vous le droit de conduire avec des pneus d’hiver en été?

Comment dégivre-t-on l’intérieur d’une vitre d'auto en hiver?

L’hiver apporte son lot de désagréments. En plus des températures glaciales qui feraient même rebrousser chemin à un ours polaire, les déplacements sont plus difficiles. Et que dire de la sapristi de givre qui s’accumule à l’intérieur de votre pare-brise! Savez-vous comment vous en débarrasser? Voici quelques petits trucs. Un …