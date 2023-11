Quel VUS électrique avec 450 km d’autonomie choisir à 50 000 $ ou moins?

10 des meilleurs véhicules électriques à acheter

L’offre de véhicules électriques sur le marché québécois s’est grandement enrichie et diversifiée au cours des dernières années. On retrouve aussi des modèles de plus en plus sophistiqués et dotés de capacités intéressantes. Les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV, qui représentaient une excellente valeur en raison de leur rapport …