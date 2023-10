Subaru WRX TR 2024 : plus proche d’une STI… sauf sous le capot

Subaru profite de l’événement annuel Subiefest Florida qui se tient au Daytona International Speedway pour dévoiler sa nouvelle WRX TR 2024, une édition spéciale de la berline compacte sportive japonaise.

L’appellation TR (Track Ready) signifie que cette voiture a encore plus ce qu’il faut pour s’illustrer sur les circuits, avec une suspension, une direction, des freins et des pneus améliorés. Aucun changement sous le capot, par contre. Dommage.

Plus concrètement, la Subaru WRX TR reçoit des ressorts et amortisseurs plus fermes, une direction dont le rapport a été modifié pour une meilleure sensation ainsi que des pneus Bridgestone Potenza S007 (245/35R19) procurant plus de mordant sur chaussée sèche ou mouillée.

Photo: Subaru

Elle a droit également à de nouveaux freins Brembo haute performance avec étriers à six pistons à l’avant et à deux pistons à l’arrière, assortis de disques, de plaquettes et d’un maître-cylindre de frein de plus grande taille – de quoi augmenter la force de freinage, bien sûr, mais aussi la résistance à l’usure et la sensation au niveau de la pédale.

Le design extérieur ne change pas hormis les étriers peints en rouge et les nouvelles jantes de 19 pouces au fini gris satiné. Et malheureusement, le quatre cylindres turbo de 2,4 litres sous le capot génère encore 271 chevaux et 258 lb-pi de couple. En l’absence de la WRX STi, on aurait apprécié que Subaru trouve le moyen de nous en donner un peu plus, pas vrai?

À bord, on retrouve des sièges Recaro aux appuis latéraux proéminents. Ils sont garnis d’un revêtement de type suède gris et noir avec des coutures rouges et un emblème « Recaro » sur le dossier. Le toit ouvrant a été éliminé afin de réduire le poids de la voiture et d’offrir un meilleur dégagement pour la tête aux pilotes qui portent un casque en piste.

Photo: Subaru

Pour la première fois, le système d’aide à la conduite EyeSight est disponible avec la WRX à boîte manuelle, suivant l’exemple du coupé BRZ 2024. En effet, grâce à une caméra stéréo qui surveille la route, les ingénieurs ont pu inclure les mêmes dispositifs qui étaient auparavant réservés aux modèles automatiques. Cela inclut le freinage précollision, le régulateur de vitesse adaptatif, les avertisseurs de sortie de voie et de louvoiement, l’alerte de démarrage du véhicule qui précède et les feux de route automatiques. Excellente nouvelle!

La Subaru WRX TR 2024 se positionnera au sommet de la gamme et sera mise en vente au début de 2024, à un prix qui reste à déterminer. Sa venue au Canada devrait être bientôt confirmée également, comme ce fut le cas avec la nouvelle BRZ tS.

