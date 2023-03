Le Guide de l’auto essaie la Subaru WRX dans la neige

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai la Subaru WRX sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

La WRX s’est renouvelée et elle figure parmi des voitures compactes de performance, un segment qui devient de plus en plus niché. À titre indicatif, la plus radicale STi ne revient pas avec cette mouture.

Photo: Subaru

Nouveau moteur

« La WRX a un nouveau moteur Boxer 2,4 litres turbocompressé. [C’est] un moteur que l’on retrouve aussi dans d’autres véhicules Subaru, comme le VUS Ascent et la Legacy », explique Gabriel. La puissance s’élève à 271 chevaux et le couple à 258 lb-pi. Cela se traduit par un sprint du 0 à 100 km/h en 6,1 secondes.

Mis à part la transmission manuelle, la marque nipponne a développé la Subaru Performance Transmission (SPT). « Il s’agit essentiellement d’une boîte à variation continue, mais qui simule des passages de rapports et qui, en fait, émule les sensations d’une boîte à double embrayage », précise-t-il.

Photo: Subaru

Au grand étonnement de nos experts, les deux s’accordent pour dire que la SPT est agréable et travaille bien. Sinon, Gabriel note que l’endurance des freins est à revoir.

Trois versions

Sur le plan de la consommation, Antoine mentionne que les versions automatiques boivent davantage (11,2 L/100 km) par rapport aux variantes manuelles (10,7 L/100 km).

Photo: Subaru

« Son plus gros bémol, en ce qui me concerne, c’est son insonorisation. C’est une voiture très bruyante », se désole Antoine. Par ailleurs, la WRX se décline en trois moutures : Base, Sport et Sport-Tech. Les prix varient de 34 533 $ à 45 433 $ en incluant les frais de transport et préparation.

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui a lieu tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!