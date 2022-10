Combien coûte... la Subaru WRX 2022?

La Subaru WRX revient en 2022 sous une nouvelle génération. En revanche, la version plus performante STi a été abandonnée.

« J’ai l’impression qu’on nous réserve peut-être des surprises pour le futur. Qui sait si la future STi ne pourrait pas être une voiture 100 % électrique, par exemple », pense le chroniqueur du Guide de l’auto, Antoine Joubert.

Sur le plan esthétique, la nouvelle WRX se différencie de sa devancière avec des contours d’ailes et des bas de caisse en plastique — un look qui ne fera pas l’unanimité, selon le journaliste. Évidemment, le modèle arbore des ailes élargies, une grande prise d’air sur le capot et quatre sorties d’échappement.

Photo: Marc Lachapelle

Nouveau moteur

« Le nerf de la guerre avec la WRX, c’est le plaisir au volant. On a changé la mécanique cette année [avec] un moteur de 2,4 litres turbocompressé qu’on emprunte à d’autres produits chez Subaru », explique Antoine.

La puissance s’élève à 271 chevaux, alors que le couple demeure identique à celui de la génération précédente, soit 258 lb-pi. Le tout est jumelé à une boîte manuelle à six rapports rapprochés ou à une transmission CVT. Le sprint de 0 à 100 km/h s’effectue en six secondes.

Photo: Marc Lachapelle

Le freinage, bien qu’il ne soit pas exceptionnel, est mieux que par le passé. Antoine trouve que la WRX pourrait être davantage insonorisée et que la direction pourrait être plus précise.

Habitacle intéressant

« On est installé à bord d’une voiture dont les sièges sont géniaux. On a une bonne latitude au niveau de l’assise. Les sièges offrent un bon support également », se réjouit le chroniqueur.

Photo: Marc Lachapelle

Il souligne la position de conduite adéquate et apprécie l’instrumentation analogique. En ce qui concerne le système multimédia, Antoine mentionne quelques lacunes ergonomiques. « Ce n’est pas un écran particulièrement impressionnant pour sa définition et pour sa qualité graphique », conclut-il.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Subaru WRX 2022… et dévoile sa gamme de prix!