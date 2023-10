De fortes hausses de prix pour la Chevrolet Corvette 2024

Largement acclamée pour son rapport performance/prix imbattable dans le créneau des voitures sport, la Chevrolet Corvette forcera peut-être certains acheteurs à revoir leurs calculs avec les hausses qui accompagnent le modèle 2024.

Dans le cas de la Corvette Stingray, les prix des coupés 1LT, 2LT et 3LT ont augmenté respectivement à 90 825 $, 100 630 $ et 107 710 $ en incluant tous les frais et la taxe de luxe fédérale lorsque applicable, ce qui représente une différence de plus ou moins 12 000 $. Avec le cabriolet, qui exige un supplément de 9 000 $, les prix s’élèvent à 99 825 $, 111 430 $ et 118 510 $.

Notons que deux nouvelles couleurs extérieures s’ajoutent au menu, Carbone éclair (noir) et Gris loup), pour un extra de 1 495 $ chacune.

Si vous désirez troquer le V8 de 6,2 litres (495 chevaux, 470 lb-pi) de la Stingray pour le V8 atmosphérique de 5,5 litres (670 chevaux, 460 lb-pi) de la Corvette Z06, méfiez-vous : l’inflation est encore plus importante. Les coupés 1LZ, 2LZ et 3LZ s’affichent à 159 310 $, 173 110 $ et 180 310 $, respectivement, soit des hausses de 23 000 à 25 000 $ environ.

Photo: General Motors

Le fameux ensemble de roues en fibre de carbone opaque avec bande rouge (20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière) coûte désormais plus de 15 500 $ à lui seul!

Pourtant, Chevrolet n’a fait aucune révision notable aux modèles Stingray et Z06 pour 2024. Comme vous le savez, elle s’est surtout concentrée sur l’ajout de la Corvette E-Ray à motorisation hybride, qui relève la barre de la performance à un niveau sans précédent.

Photo: General Motors

Les prix sont d’ailleurs connus. Ceux du coupé sont de 150 310 $ (1LZ), 159 310 $ (2LZ) et 168 310 $ (3LZ), toujours en tenant compte des divers frais et de la taxe de luxe applicable. Dans le cas du cabriolet, on parle de 161 110 $, 170 110 $ et 179 110 $, dans l’ordre. En nous amusant à cocher toutes les options ou presque, nous avons été en mesure de pousser la facture à plus de 235 000 $. Voilà qui remet les choses en perspective!

Est-ce que tout cet argent est justifié? Pour mieux le savoir, Le Guide de l’auto a été invité à faire l’essai de la Corvette E-Ray 2024 au Colorado il y a quelques semaines. Vous pourrez visionner et lire le compte rendu complet de nos premières impressions de conduite le 13 octobre. À ne pas manquer!

En vidéo : Un premier aperçu de la Chevrolet Corvette E-Ray 2024