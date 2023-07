La Chevrolet Corvette Z06 2023 établit un record de piste à Mosport

On vous parle régulièrement des nouveaux records de piste qui sont établis au légendaire Nürburgring en Allemagne, mais qu’en est-il des circuits plus près de chez nous?

Il faut absolument glisser un mot à propos de Chevrolet, parce que sa Chevrolet Corvette Z06 2023 a récemment complété le tour le plus rapide pour un véhicule de production au Canadian Tire Motorsport Park, mieux connu sous le nom de Mosport, à Bowmanville en Ontario.

Entre les mains du pilote de renom Ron Fellows, une Corvette Z06 équipée du groupe performance Z07 a en effet parcouru les 3,957 km du circuit en seulement 1:22.12. Chevrolet a d’ailleurs partagé une vidéo de ce tour record, captée sur l'enregistreur de données de performance optinnel de la Corvette :

« L'établissement d'un nouveau record de tour de piste au Canadian Tire Motorsport Park dans la nouvelle Corvette Z06 est une réussite monumentale pour moi, a raconté Fellows. Cette piste occupe une place spéciale dans mon cœur et je me sens incroyablement privilégié d'avoir fait cela en collaboration avec Chevrolet et l'équipe Corvette. »

« Nous félicitons chaleureusement Ron Fellows pour son incroyable réussite, a pour sa part déclaré le directeur de la marque Chevrolet au Canada, James Hodge. Ensemble, nous avons consolidé la position de la Corvette à l'avant-garde des voitures sport haute performance et nous sommes très fiers de cette réalisation remarquable. »

Photo: General Motors

Forte de 670 chevaux et d’un couple de 460 lb-pi, la Z06 2023 était la Corvette la plus rapide jamais conçue avant que Chevrolet riposte avec la Corvette E-Ray 2024 à motorisation hybride. Son moteur de 5,5 litres assemblé à la main est aussi le V8 atmosphérique le plus puissant jamais offert sur le marché dans une voiture de série.

Le groupe performance Z07 en question comprend un ensemble d’éléments aérodynamiques en fibre de carbone, une suspension exclusive, des pneus Michelin Sport Cup 2 R ZP conçus spécialement pour la Z06 et des freins Brembo en carbone-céramique dotés de disques plus grands (398 mm à l'avant et 391 mm à l'arrière).

