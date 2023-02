La toute première Corvette aurait été redécouverte

VIN 001… voilà un chiffre qui fait rêver les collectionneurs. Mais quand il est accolé à la Chevrolet Corvette, l’imagination s’emballe. Près de 70 ans après sa construction, la première Corvette sortie des lignes d’assemblage, une auto que l’on croyait détruite, réapparait.

Harlow Curtice, le président de GM en 1953, avait promis à la presse que la Corvette serait mise en production en juin 1953. Pour respecter cet engagement, les premiers cabriolets ont été fabriqués dans un garage de Flint, dans le Michigan, alors que l’usine de St-Louis, dans le Missouri, n’était pas encore opérationnelle. C’est le 30 juin que les premiers exemplaires sont construits.

Photo: Chevrolet

Essais intensifs

Les historiens savent que des 9 premières Corvette, seules trois se sont retrouvées dans les mains du public (soit des dirigeants de la compagnie Du Pont, soit des membres de cette famille). Les 6 autres exemplaires ont été utilisés par GM à des fins de démonstration ou d’évaluation technique. Les trois premières Corvette, numéro de série E53F001001, 002 et 003, ont été assignées à la piste d’essai de Milford, dans le Michigan. Là, elles ont reçu les numéros de code 3950, 3951 et 3952. Les autos sont conduites tout le mois de juillet.

Le 6 aout 1953, un ordre de travail est émis par l’ingénierie pour changer 22 éléments de 3950, notamment rabaisser les sièges, remplacer l’orifice de remplissage d’essence et ajuster la hauteur de la colonne de direction. Ces modifications vont jouer un rôle important dans la suite de l’histoire. En décembre 1953, elle est envoyée à la section de design et c’est là que l’on perd sa trace. Normalement, après de longues périodes d’évaluation, les autos sont détruites. Dans certains cas, elles peuvent être vendues à des employés (c’est par exemple le cas des Corvette 002 et 008).

Photo: Chevrolet

Une restauration en amène une autre

En 1987, quelques enthousiastes dont John Amgwert, de la National Corvette Restorers Society, découvrent la Corvette 003 et l’amènent dans un atelier de Tulsa, en Oklahoma, pour commencer sa restauration. Suite à cette trouvaille, un autre amateur s’est manifesté avec une Corvette 53 à restaurer. À ce moment, les spécialistes estiment qu’il s’agit peut-être de la 002. Les premiers travaux sont entamés mais la voiture est mise dans un coin de l’atelier, le propriétaire ayant des ennuis de santé et ne pouvant plus assurer le paiement des travaux.

Au fil des années, John et un autre passionné, Cory Petersen, observent l'auto remisée mais ne savent pas trop quoi penser des aménagements qui ont été faits dessus. C’est en analysant des ordres de travaux dans les archives de l’Heritage Center de GM que Cory a découvert la liste des 22 modifications demandées. C’est alors qu’il a réalisé qu’il avait déjà vu une Corvette qui les possédait : celle dans l’atelier de Tulsa! Il décide de rentrer en contact avec le propriétaire pour faire avancer la restauration. La conversation s’est terminée par un achat. En évaluant des boîtes en carton qui contenaient des pièces détachées de sa nouvelle auto, Cory est tombé sur une plaque d’identification portant le numéro 001 tant convoité.

Aujourd’hui, Cory Petersen entend effectuer une restauration complète de l’auto, restauration qui devrait être entièrement documentée. Bien sûr, des rumeurs circulent déjà sur internet que la Corvette est une « fake news ».

Vous pouvez voir la 53 en question sur le site de Corvette Blogger.

Vous pouvez aussi regarder la vidéo de l’explication des différents VIN de Corvette 53 sur YouTube (en anglais).

Chose certaine, si tout est vrai, il s’agit là d’une découverte excitante qui méritera d’être suivie de près.

À voir aussi : Aperçu de la Chevrolet Corvette E-Ray.