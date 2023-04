Le moulin à rumeurs d’un VUS Corvette continue de tourner

Y aura-t-il oui ou non un VUS dérivé de la Chevrolet Corvette sur nos routes d’ici le milieu de la décennie? Le moulin à rumeurs est reparti de plus belle, encore une fois grâce à Car and Driver.

En novembre dernier, rappelons-le, le magazine américain s’appuyait sur les propos d’un employé du Centre technique de General Motors à Warren, au Michigan, disant que la compagnie avait bel et bien l’intention de faire de la Corvette une sous-marque, voire une marque à part entière.

En plus des nombreuses versions du coupé sport, qui incluront des modèles hybride (E-Ray) et électrique, la gamme comprendrait une berline aux allures de coupé à quatre portes ainsi qu’un VUS. Ce dernier pourrait adopter une motorisation 100% électrique et rivaliser avec des modèles comme le Ford Mustang Mach-E ou encore le futur Porsche Cayenne électrique.

Photo: General Motors

Toutefois, selon les dernières informations partagées par Car and Driver, le VUS Corvette misera d’abord sur des moteurs à combustion. Bâti sur la plateforme Alpha de GM, celle qui sert à la Camaro ainsi qu’aux Cadillac CT4-V et CT5-V Blackwing, il pourrait être offert en deux tailles différentes et offrir une variété de mécaniques, allant d’un quatre cylindres turbo de plus de 300 chevaux jusqu’au fameux V8 de 6,2 litres qui frôle les 500 chevaux.

Vous n’aviez jamais pensé voir les mots « Corvette » et « quatre cylindres » ensemble, n’est-ce pas? D’un autre côté, des versions haute performance font aussi l’objet de rumeurs. On imagine facilement Chevrolet reprendre le nouveau V8 de 670 chevaux de la Corvette Z06 (ci-dessous), sinon le V8 surcompressé de 6,2 litres avec 682 chevaux du Cadillac Escalade-V.

Photo: General Motors

Toujours selon Car and Driver, il est possible qu’un dévoilement survienne avant la fin de la présente année en vue d’une commercialisation dans la deuxième moitié de 2024. Vous y croyez?

En vidéo : on découvre la Chevrolet Corvette E-Ray 2024