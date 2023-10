Est-ce que le moteur turbo du GMC Terrain est problématique?

J’envisage l’achat d’un GMC Terrain 2024 avec lequel je roulerai environ 15 000 km par année. Plusieurs me le déconseillent en raison de son moteur turbo.

Est-ce réellement un problème et si oui, pourquoi?

Bonjour André,

General Motors a effectivement connu des ennuis de turbocompresseurs sur diverses motorisations au fil des dernières années. Le 4 cylindres de 1,4 litre (Cruze, Sonic, Trax, Encore) a été le plus problématique, mais il s’agit surtout d’une question de négligence de la part des utilisateurs plutôt que d’un vice de conception.

En somme, si plusieurs clients ayant précédemment possédé des véhicules avec moteurs atmosphériques avaient l’habitude d’étirer les intervalles de vidange d’huile ou d’omettre de remplacer le filtre à air, ils pouvaient alors avoir des pépins.

Photo: GM Canada

Il faut comprendre qu’un moteur turbo doit toujours être bien alimenté en air et qu’il a besoin d’une excellente lubrification. Idéalement, avec une huile synthétique, telle que prescrite par le manufacturier. Respectez ces exigences et tout ira bien. Je le répète : la mauvaise réputation des turbos vient du manque d’entretien de la part des consommateurs plutôt que d’un problème de qualité. En revanche, les gens sont peu renseignés par les vendeurs qui ne s’attardent évidemment pas sur ce genre de choses.

Quant au GMC Terrain, il ne s’agirait peut-être pas de mon premier choix dans le segment, ce véhicule étant un brin vieillissant et décevant, surtout au chapitre de son rouage intégral face à la concurrence. Cela dit, la fiabilité est bonne, le confort remarquable et les coûts d’entretien raisonnables. Vous pouvez aussi utiliser de l’essence ordinaire alors que d’autres modèles exigent une essence plus coûteuse.

