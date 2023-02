Fat Truck 8x8 : le tout-terrain québécois a maintenant huit roues!

L’entreprise québécoise Zeal Motor, établie à Bromont et bien connue pour son fameux tout-terrain Fat Truck lancé en 2019, repousse une fois de plus les limites. Après la version camionnette de 2021, voici le Fat Truck 8x8.

La production est officiellement lancée pour cet engin qui sera utilisé par différentes industries œuvrant notamment dans le domaine des infrastructures : lignes électriques, pipelines, exploration minière, soutien de première ligne, etc. Il vise à répondre à des besoins spécifiques de transporter une charge utile plus élevée ou de pouvoir amener des travailleurs dans des endroits difficilement accessibles.

Zeal Motor précise que le Fat Truck 8x8 comble une demande dans le marché, qui était d’avoir un véhicule amphibie capable de transporter une charge utile de 2 262 kilogrammes (5 000 livres) ou un équipage de 16 personnes. Il sera disponible en deux versions : Hauler et Wagon.

« Seul le Fat Truck possède l’avantage de se déplacer à plus de 40 km/h sur terre, à 5 km/h sur l’eau et de monter des pentes boueuses de plus de 75% tout en rencontrant les plus hauts standards de sécurité, a déclaré Amine Khimjee, vice-président des ventes et du marketing de Zeal Motor.

Celui-ci ajoute que la pression exercée au sol par le Fat Truck 8x8 est de seulement 1,9 psi avec sa charge maximale, soit cinq fois moins que celle d'un humain. De plus, la particularité innovante de son articulation permet au véhicule d’escalader des murs verticaux de 1,22 mètre (4 pieds) sans efforts.

Contrairement aux autres modèles de Fat Truck, celui-ci ne fait pas appel à un moteur turbodiesel Caterpillar à quatre cylindres de 2,2 litres générant 67 chevaux et un couple de 153 lb-pi. Il a besoin d'une plus grosse mécanique, en l'occurrence un turbodiesel Cummins à quatre cylindres de 3,8 litres qui fournit 173 chevaux à 2 500 tr/min et pas moins de 457 lb-pi de couple à seulement 1 500 tr/min.

Après le dévoilement d’aujourd’hui, le Fat Truck 8x8 fera sa première apparition publique lors de la grande foire CONEXPO, qui se tiendra à Las Vegas du 14 au 18 mars.