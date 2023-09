8 Aston Martin quasi neuves à vendre… si vous aimez l’orange!

La prestigieuse maison d’enchères britannique Bonhams mettra en vente le 8 octobre une série de huit Aston Martin datant de 2010 et 2011. Comme vous le voyez sur les images, elles sont toutes peintes en orange, conformément aux souhaits du collectionneur suisse qui les avait commandées à l’époque.

Et devinez quoi? Leur intérieur en cuir est exactement de la même couleur, de quoi obtenir votre dose quotidienne de vitamine C! Blague à part, « The Orange Special Limited Edition Collection » a aussi ceci de particulier que les voitures n’ont pratiquement jamais roulé, chacune affichant un très faible kilométrage.

Les voici plus en détail…

Aston Martin DBS Volante 2011

Photo: Bonhams

Kilométrage : 184 km

Puissance : 510 chevaux

Valeur estimée : 80 000 €- 120 000 € (115 000 $ - 173 000 $)

Aston Martin DBS 2010

Photo: Bonhams

Kilométrage : 183 km

Puissance : 510 chevaux

Valeur estimée : 80 000 €- 120 000 € (115 000 $ - 173 000 $)

Aston Martin V12 Vantage 2010

Photo: Bonhams

Kilométrage : 125 km

Puissance : 510 chevaux

Valeur estimée : 50 000 € - 80 000 € (72 000 $ - 115 000 $)

Aston Martin DB9 2011

Photo: Bonhams

Kilométrage : 129 km

Puissance : 470 chevaux

Valeur estimée : 60 000 € - 90 000 € (86 000 $ - 130 000 $)

Aston Martin V8 Vantage 2010

Photo: Bonhams

Kilométrage : 342 km

Puissance : 380 chevaux

Valeur estimée : 40 000 € - 60 000 € (58 000 $ - 86 000 $)

Aston Martin V8 Vantage Roadster 2010

Photo: Bonhams

Kilométrage : 379 km

Puissance : 380 chevaux

Valeur estimée : 40 000 € - 60 000 € (58 000 $ - 86 000 $)

Aston Martin DB9 Volante 2011

Photo: Bonhams

Kilométrage : 113 km

Puissance : 470 chevaux

Valeur estimée : 60 000 € - 90 000 € (86 000 $ - 130 000 $)

Aston Martin Rapide 2010

Photo: Bonhams

Kilométrage : 130 km

Puissance : 470 chevaux

Valeur estimée : 40 000 € - 60 000 € (58 000 $ - 86 000 $)

Au total, la collection a une valeur estimée à plus d’un demi-million d’euros (environ 720 000 $ canadiens), ce qui est un montant élevé en soi mais quand même un peu en deçà de ce à quoi l’on s’attendait pour ces octuplées anglaises presque neuves. Il n’y a pas de prix de réserve.

« Il s’agit d’une offre vraiment incroyable et unique. Je prédis que certains collectionneurs espèrent pouvoir mettre la main sur toute la collection, alors que plusieurs autres voudront remporter un modèle préféré en particulier, a déclaré Gregory Tuytens, directeur des ventes de véhicules chez Bonham. Peu importe le dénouement, les futurs propriétaires repartiront avec un morceau incomparable de l’histoire automobile. »

