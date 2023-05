Aston Martin DB12 2024 : la première « super routière » au monde

L’année 2023 en est une très importante pour Aston Martin, qui remplacera plusieurs de ses modèles. Cela commence avec la DB11, qui entame une nouvelle génération appelée DB12.

La compagnie la décrit comme la première « super routière » au monde. Qu’est-ce que ça signifie? Suivez-nous, on vous explique.

Clairement plus une évolution qu’une révolution, le nouveau coupé se reconnaît tout de suite comme un membre de la famille Aston Martin et ne s’éloigne guère de son prédécesseur. La calandre prend toutefois des proportions démesurées (sérieusement, on ne voit que ça vu de l’avant), les phares ont une nouvelle signature et les rétroviseurs sont plus petits. Le nouveau logo de la marque apparaît pour la première fois sur le capot de la DB12.

Photo: Aston Martin

Sortez la cavalerie!

En dessous, on retrouve exclusivement un V8 biturbo de 4 litres. Celui-ci provient toujours de chez Mercedes-AMG, mais les ingénieurs d’Aston Martin ont augmenté sa puissance de 528 à pas moins de 671 chevaux, soit 41 de plus que le V12 biturbo de 5,2 litres qui prend sa retraite. Idem pour le couple, qui passe de 513 à 590 lb-pi, dans une plage de régime allant de 2 750 à 6 000 tr/min.

Le tout est rendu possible par de plus gros turbocompresseurs, un taux de compression révisé et un nouveau système de refroidissement. Une boîte automatique à huit rapports est toujours en service et seules les roues arrière continuent de propulser la voiture. Aston Martin parle d’une accélération de 0 à 60 mi/h (97 km/h) en 3,5 secondes, ce qui est environ une demi-seconde plus rapide qu’auparavant et même plus rapide qu’avec l’ancien V12.

Vous devez savoir qu’un différentiel arrière électronique fait maintenant partie de l’équation. Par ailleurs, la suspension a été améliorée avec de nouveaux amortisseurs adaptatifs et des barres stabilisatrices plus solides. Les roues de 21 pouces sont chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 5 S conçus sur mesure (les premiers du genre sur un véhicule de série) et celles d’en avant sont contrôlées par une direction électronique retravaillée qui, apparemment, fournit de meilleures sensations.

Mentionnons également que les freins emploient des disques de 15,7 pouces à l’avant et 14,2 pouces à l’arrière. Des disques en carbone-céramique figurent dasn la liste des options pour plus de puissance de freinage, sans parler de la soixantaine de livres qu’ils enlèvent au poids de la DB12.

Photo: Aston Martin

Un habitacle nettement au goût du jour

En attendant de prendre place à bord, on peut se fier aux images, qui suggèrent un environnement plus convivial que dans la DB11 sortante. L’ergonomie aurait aussi été améliorée. Le décor est largement garni de cuir Bridge of Weir aromatisé et cousu à la main. Bien sûr, les clients auront accès à une foule d’options de personnalisation via le programme Q d’Aston Martin.

Il reste un bon nombre de commandes physiques au centre, tandis que le nouveau système d’infodivertissement de la compagnie anime l’écran tactile de 10,3 pouces, compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. L’une ou l’autre de ces applications sera sans doute préférée à la navigation déjà intégrée, malgré ses belles cartes en 3D. À propos, une nouvelle application mobile permettant un contrôle et une surveillance à distance sera disponible.

Photo: Aston Martin

Les livraisons de l’Aston Martin DB12 2024 débuteront cet été, mais son prix canadien reste à confirmer. Un cabriolet DB12 Volante devrait suivre rapidement. Qu’on parle de grande routière ou de super routière, une chose est sûre : la DB12 se positionne nettement mieux face à ses rivales allemandes et italiennes, dont la Ferrari Roma.

