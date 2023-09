En vidéo : cinq bolides Red Bull, lequel est le plus rapide?

Si la domination historique de Max Verstappen et de l’écurie Red Bull enlève beaucoup d’intrigue et d’excitation à la saison 2023 de Formule 1, voici une vidéo qui pourrait vous intéresser davantage.

La compagnie autrichienne a récemment organisé une course d’accélération réunissant cinq des différents bolides qu’elle commandite et/ou développe afin de voir de façon claire et nette lequel est le plus rapide. La distance choisie était le fameux quart de mille.

Sur la ligne de départ :

Red Bull RB8 2012, 850 chevaux, 700 kg, propulsion

Red Bull KTM RC16 MotoGP, 270 chevaux, 157 kg, propulsion

Peugeot 208 RX1 RallyCross, 600 chevaux, 1 300 kg, intégral

M-Sport Ford Puma WRC, 550 chevaux, 1 260 kg, intégral

Ford SuperVan 4.2, électrique, 2 011 chevaux, 1 680 kg, intégral

Alors, vos prédictions? On vous rappelle que le rapport puissance/poids est la clé. Oubliez la calculatrice et contentez-vous plutôt de regarder la vidéo, qui présente non pas une, non pas deux, mais trois courses d’accélération.