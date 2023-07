Étude : la satisfaction envers les véhicules neufs reste en baisse

Comme on l’a vu le mois dernier, la qualité initiale des véhicules se trouve en baisse et le nombre de problèmes signalés par les nouveaux propriétaires a atteint un sommet en 37 ans selon la firme américaine J.D. Power.

Par conséquent, il ne faut pas se surprendre que le taux de satisfaction global ait chuté pour une deuxième année de suite, une première en 28 ans si l’on se fie à l’étude APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) de cette même compagnie.

Il s’agit en quelque sorte d’une mesure de l’attachement émotionnel et de l’agrément que ressentent les propriétaires par rapport à une dizaine de critères principaux, allant de la performance du moteur au confort intérieur en passant par les différentes technologies. Plus de 84 000 personnes ayant loué ou acheté un modèle 2023 ont été sondées 90 jours après la transaction entre février et mai dernier.

« Malgré les innovations en matière de design et de technologies qui se retrouvent dans les véhicules neufs, les gens démontrent de la réticence, souligne Frank Hanley, directeur principal de l’étalonnage automobile chez J.D. Power. Des innovations comme les plateaux de recharge sans fil, les applications mobiles et les fonctionnalités audio avancées devraient contribuer à améliorer l’expérience pour le propriétaire, mais ce n’est pas le cas lorsque des problèmes se manifestent. Cette tendance à la baisse du taux de satisfaction devrait servir d’avertissement aux constructeurs automobiles : ils doivent mieux comprendre ce que les gens désirent vraiment dans leurs nouveaux véhicules. »

Photo: Antoine Joubert

En fait, parmi les 10 critères pris en compte par J.D. Power pour son étude APEAL 2023, un seul marque une hausse de la satisfaction des propriétaires : la consommation de carburant. Notons au passage que les conducteurs de véhicules électriques sont davantage satisfaits que ceux qui possèdent un véhicule conventionnel. Le design extérieur et le système d’infodivertissement figurent au nombre des aspects les plus mal-aimés.

Les meilleures marques pour la satisfaction

Fait étonnant, Jaguar et Land Rover se classent première et deuxième parmi les marques de luxe alors qu’elles se trouvent dans la moyenne pour ce qui est de la qualité initiale des véhicules et au bas du classement de la fiabilité selon J.D. Power. Porsche arrive ex aequo avec la seconde (sa 911 est le modèle le plus désirable et satisfaisant de tous) et BMW vient ensuite.

Dodge domine les marques populaires pour une quatrième année consécutive, suivie de Ram et de GMC. Mentionnons enfin que Tesla affiche l’un des plus hauts taux de satisfaction de l’industrie, mais que ce taux est lui aussi en baisse par rapport à l’an dernier. Pour voir les classements complets, consultez notre galerie de photos.

En vidéo : Que penser de la qualité initiale des véhicules neufs?