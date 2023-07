Plus cher pour stationner un VUS à Paris : Montréal devrait-elle suivre?

La guerre aux VUS se poursuit. Nouvel exemple? La ville de Paris instaurera l’an prochain des frais de stationnement plus élevés pour contrer ce qu’un de ses conseillers appelle « l’auto-bésité ».

Aux yeux des autorités de la capitale française, beaucoup trop de VUS circulent dans ses rues et engendrent un excès de pollution. Leurs propriétaires doivent donc payer le prix.

La mesure, qui a été approuvée par vote unanime le mois dernier, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024, mais les détails restent à préciser. L’idée est d’établir des frais en fonction de la taille, du poids et du moteur des véhicules.

Les conducteurs de véhicules électriques et les familles nombreuses – pour qui un gros VUS est un besoin, pas un luxe – en seront toutefos exemptés.

« L'utilité du SUV est faible dans une ville très dense avec très peu d'espace, avec beaucoup d'alternatives en termes de transports en commun et de mobilité, a déclaré sur France bleu Paris l’adjoint à la mairie en charge des transports, David Belliard. Il n'est pas anormal qu'il puisse payer un peu plus cher son stationnement parce que son coût pour la ville, son coût pour les autres, son coût aussi en termes de sécurité (les SUV sont plus dangereux par exemple qu'une berline) et son coût écologique est élevé. C'est normal que l'on demande une compensation. »

Un sondage récent mené par Le Parisien révélait qu’une majorité des habitants de la ville soutiennent la politique de la mairesse Anne Hidalgo en faveur de la mobilité verte.

Parmi les opposants, Pierre Chasseray, du groupe de défense des conducteurs « 40 Millions d’Automobilistes », estime que la hausse du nombre de VUS s’explique en bonne partie par le déclin des fourgonnettes. Dans une entrevue pour le quotidien français, il a ajouté : « ce sont des véhicules pour la famille, pour partir le week-end ou en vacances. Nous sommes en train de céder aux caprices d’une toute petite minorité de la population urbaine qui a décidé de faire du SUV le symbole de la lutte à la pollution. »

Un exemple pour le Québec?

Maintenant, la question : Montréal devrait-elle songer à faire de même? C’est un peu déjà le cas à certains endroits. En 2020, l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal a augmenté le prix des vignettes de stationnement pour les grosses cylindrées sur son territoire. Présentement, c’est 297,79 $ par année pour 3,41 litres et plus.

Photo: TVA Nouvelles

Dans Rosemont-La Petite-Patrie, de nouveaux tarifs basés sur l’immatriculation (plaque verte ou bleue) et le poids du véhicule (masse nette) sont en vigueur depuis le 1er juillet 2023. La vignette coûte un maximum de 205 $, soit pour un véhicule avec une plaque verte de 1 850 kg ou plus ou avec une plaque bleue de 1 600 kg ou plus.

Plusieurs autres arrondissements montréalais comme Ville-Marie, Sud-Ouest et Outremont appliquent eux aussi une modulation des tarifs de vignettes selon la cylindrée, mais pas spécifiquement contre les grands méchants VUS.

