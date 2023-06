Le Guide de l’auto teste la BMW M2 sur circuit

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai la BMW M2 sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Le coupé emploie la plateforme CLAR qui sert également aux M3 et M4. La M2 de nouvelle génération a gagné en longueur et largeur, mais aussi au niveau de son poids. Par ailleurs, la version cabriolet et la Série 2 Gran Coupé sont retirées du catalogue.

Photo: Uwe Fischer

La puissance au rendez-vous

Animé par un moteur six cylindres en ligne de 3 litres biturbo, il produit une puissance de 453 chevaux et un couple de 406 lb-pi. « Les accélérations sont très souples et linéaires. […] Le couple maximal est disponible dès 2 600 tr/min et jusqu’à 5 600 tr/min — donc c’est une plage qui est assez large », remarque Gabriel.

Photo: Uwe Fischer

Il note que son comportement routier n’est pas aussi radical que sa devancière. Sur le plan des performances, le sprint du 0 à 100 km/h s’effectue en seulement 4,1 secondes.

Plus techno

« Cette nouvelle génération pardonne un peu plus que l’ancienne, mentionne Antoine. [Elle] est plus confortable, peut-être mieux insonorisée et l’on peut vivre plus facilement au quotidien [que par le passé] ».

Photo: BMW

Arborant plus de technologies qu’auparavant, Antoine se désole de l’absence de cadrans à aiguilles et du remplacement du frein à main manuel par un électrique. Toutefois, il se réjouit de la position de conduite qu’il qualifie « d’impeccable ».

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article.