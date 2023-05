Porsche lance la 718 la plus rapide et la plus puissante, la Spyder RS

Porsche lance la version la plus puissance et la plus rapide du coupé 718 à ce jour avec la 718 Spyder RS. C’est d’ailleurs la toute première fois que le moteur de la 911 GT3 est utilisé à bord d’un cabriolet à moteur central.

Le groupe motopropulseur demeure identique à celui de la 718 Cayman GT4 RS Coupé. Son six cylindres Boxer de 4,0 litres monte jusqu’à 9 000 tr/min, génèrant 493 chevaux et un couple de 331 lb-pi. Jumelée à une transmission à double embrayage à sept rapports rapprochés PDK, cette mécanique autorise un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Il ne faut que 10,9 secondes pour atteindre 200 km/h et la vitesse de pointe s’élève à 308 km/h.

En ce qui a trait à la stabilité, Porsche a optimisé à la fois le poids et l’aérodynamisme. Ainsi, la voiture pèse 1 410kg, soit 40 kg de moins qu’une 718 Spyder à boîte PDK. De plus, le toit souple manuel pèse 18,3 kg, soit une réduction de 7,6 kg par rapport la 718 Spyder et 16,5 kg par rapport à la 718 Boxster.

Photo: Porsche AG

Suspension sport

La carrosserie a, pour sa part, reçu quelques modifications. L'avant est presque identique à la 718 GT4 RS avec son capot fait en polymère renforcé de fibres de carbone (CFRP) et affiche une immense ouverture au-dessus du pare-chocs. Des prises d’air situées à chaque extrémité du pare-chocs assurent le refroidissement efficace des freins. Des lames latérales contribuent à un meilleur appui alors que l’arrière comprend un becquet de type « Ducktail ». L’aileron avant est d’ailleurs plus court que son homologue GT4 RS.

Bien entendu, les modifications ne s’arrêtent pas qu’au visuel — elles se poursuivent au chapitre de la mécanique. En effet, la Spyder RS fait appel au Porsche Active Suspension Management (PASM) avec des réglages sportifs et la suspension a été abaissée de 30 mm. La technologie Porsche Torque Vectoring (PTV) ajoute le différentiel à glissement limité, des jantes en aluminium forgé de 20 pouces et des suspensions à rotule. Par ailleurs, la hauteur, le carrossage, la voie et les barres antiroulis peuvent être paramétrés en fonction des préférences du pilote.

Photo: Porsche AG

Par rapport à la 718 Cayman GT4 RS, la raideur des ressorts et des amortisseurs a été réduite pour obtenir une conduite plus détendue, plus associée à un cabriolet.

Intérieur minimaliste

L’habitacle a été revu afin d'être plus fonctionnel et ergonomique. Le volant gainé de Race-Tex (un matériau en microfibre) doté d’une ligne verticale jaune à midi et les sièges baquets en polymère renforcé de fibres de carbone figurent parmi les éléments notables.

L’assise est en cuir noir, alors que le centre est perforé en Race-Tex gris ou rouge. Le logo RS est brodé sur l’appui-tête également. Sinon, le tableau de bord et plusieurs composantes esthétiques sont recouverts de cuir. Quant à l’extérieur, le consommateur pourra choisir entre quatre couleurs de base et trois teintes métalliques.

Photo: Porsche AG

L’ensemble Weissach ajoute des roues en magnésium forgé, un échappement en titane et un design inspiré de l’édition limitée 935 de 2018. Les clients qui optent pour ce groupe recevront également une montre avec un boîtier en titane coordonnée à la voiture.

La Porsche 718 Spyder RS 2024 sera commercialisée à un prix de 188 800 $. Elle fera ses débuts à Stuttgart-Zuffenhausen, en Allemagne, en juin.

