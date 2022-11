Porsche ajoute une édition stylée de ses modèles 718 pour 2023

Deux voitures sport prisées des amateurs de conduite dynamique offriront plus de style pour l’année-modèle 2023. Les Porsche 718 Boxster et 718 Cayman gagnent chacune une version appelée Style Edition (pas très original, certes), qui arrivera sur le marché canadien l’an prochain.

Au menu, des couleurs spéciales et des éléments contrastants pour ceux et celles qui cherchent réellement à se démarquer. Le meilleur exemple est la peinture Ruby Star Neo, qui est une interprétation moderne de la teinte Ruby Star utilisée sur la 964 Carrera RS.

Cela dit, peu importe la couleur extérieure, les nouvelles 718 de la série Style Edition arborent des roues de 20 pouces au fini noir très lustré avec emblème de Porsche en couleur provenant du modèle 718 Spyder. Deux ensembles contrastants sont cependant offerts en option : un noir et un blanc. Chacun comprend des bandes décoratives sur le capot et des logos « PORSCHE » sur le côté. Les roues et le nom du modèle à l’arrière sont peints en noir ou blanc très lustré.

Photo: Porsche

Notons également les tuyaux d’échappement sport noirs, l’inscription « PORSCHE » argent très lustré à l’arrière et, dans le cas de la 718 Boxster Style Edition, les logos « Boxster » en relief sur la capote, au-dessus des vitres latérales.

Sans trop en faire, l’intérieur des voitures se distingue avec un ensemble de cuir noir aux coutures contrastantes de couleur craie, des seuils de portière éclairés en acier inoxydable et des emblèmes de Porsche en relief sur les appuie-têtes. La nouvelle version Style Edition ajoute également de série un volant multifonction chauffant gainé de cuir et des tapis de protection avec coutures contrastantes de couleur craie.

Photo: Porsche

Pour ce qui est de la mécanique, on a ici affaire uniquement au quatre cylindres turbocompressé de 2 litres développant 300 chevaux et 280 lb-pi de couple. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 5,1 secondes. Retranchez quatre dixièmes lorsque le bolide est muni de la boîte PDK à sept rapports et de l’ensemble Sport Chrono en option.

Les prix et le début exact de la mise en vente au Canada seront communiqués en 2023 à l’approche de l’ouverture des commandes.

