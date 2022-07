En studio : le temps est compté pour les Porsche 718 à essence

Est-ce la fin des mythiques Porsche 718 Boxster et Cayman? Nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy se penchent sur la question.

« Préparez-vous à faire votre deuil, parce que les 718 Cayman et Boxster 2023 seront les dernières à offrir une motorisation à combustion », explique Antoine d'entrée de jeu.

Actuellement, trois choix de moteurs sont offerts pour les sportives. Les modèles d’entrée de gamme (base et T) arrivent avec un quatre cylindres 2,0 litres, alors que la S monte la grosseur à 2,5 litres. Les moutures plus performantes abritent un six cylindres à plat de 4,0 litres (GTS, GT4 et GT4 RS).

Photo: Porsche Cars North America

Un brin de scepticisme

« La prochaine génération de Porsche Boxster/Cayman – je ne sais pas si nous allons encore les appeler 718 – seront 100 % électriques, passage obligé », mentionne Antoine.

Puisque les versions à essence proposent des performances extraordinaires, notamment en raison de l’équilibre des masses et des prouesses athlétiques sur route, Antoine exprime des craintes par rapport à cette transition. « Le passage à l’électrique va forcément faire exploser le poids à vide de ces véhicules », s’inquiète-t-il. Parallèlement, il espère que cet élément ne viendra pas ternir le plaisir de conduire.

Photo: Antoine Joubert

« Le message que je veux passer aujourd’hui c’est : vous avez envie de cette voiture? C’est maintenant. Il est même possible que si vous commandiez aujourd’hui, vous ne l’ayez jamais », conclut le journaliste.

Pour tous les détails, visionnez la capsule En studio au haut de cet article.