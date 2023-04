Genesis présente le concept GV80 Coupe à New York

C'est en marge du Salon de l'auto de New York que Genesis a présenté un nouveau véhicule concept : le GV80 Coupe. Un modèle qui suit la tendance des VUS dont la partie arrière est tronquée.

Présenté dans une teinte orange baptisée Magma par le constructeur, le véhicule conserve évidemment la signature stylistique des véhicules Genesis. On le remarque avec la clandre à la forme caractéristique, mais aussi les deux bandes lumineuses des phares et des feux arrière.

La différence avec le GV80 vendu par le constructeur, c'est qu'elle se prolonge le long des ailes avant jusqu'aux portières. On note également la présence de deux logos où il est écrit "designes by Genesis" en bas des ailes. Ces derniers s'illuminent en même temps que les phares.

Photo: Julien Amado

À l'arrière, on remarque évidemment tout de suite le hayon plus plat que celui d'un VUS classique. Les feux arrière sont plus profilés que ceux du GV80, mais ils ne se rendent pas jusqu'aux portières arrière. Pour renforcer la sportivité, deux ailerons cohabitent. Le premier se trouve au-dessus de la vitre arrière, tandis que le second se trouve sur la partie basse du hayon, faisant corps avec la carrosserie.

Les jantes, dont le diamètre n'a pas été précisé, doivent faire 22 ou 23 pouces si l'on se réfère aux disques de frein qui semblent presque petits derrières les très grandes roues.

Photo: Julien Amado

Dans l'habitacle, Genesis a opté pour un intérieur foncé qui contraste avec la couleur plutôt voyante de la carrosserie. Le volant à trois branches, le tableau de bord et les sièges se parent de noir, avec quelques rappels oranges, notamment au dos des sièges. Plus étonnant, le constructeur a doté son GV80 Coupe de quatre sièges baquets et de barres de renfort en acier soudées. Un choix plutôt sportif, mais qui ne devrait pas se retrouver sur des modèles de série.

Photo: Genesis

En revanche, nous avons appris que ce concept est un aperçu des futurs programmes de Genesis. Est-ce que cela signifie qu'une version coupée du GV80 actuel est à l'étude? Ou qu'un futur modèle utilisant la base technique du Kia EV9 adoptera cette architecture? Il est encore trop tôt pour le dire.

Mais restez connectés à notre site web pour ne rien manquer de notre couverture complète du Salon de l'auto de New York.

