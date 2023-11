Les Genesis GV80 et GV80 Coupé 2025 débarquent en Amérique

Moins de deux mois après leur première mondiale en Corée du Sud, les Genesis GV80 et GV80 Coupé 2025 ont fait leurs débuts nord-américains mercredi lors d'un évènement exclusif en marge du Salon de l’auto de Los Angeles 2023.

« Nous avons bien hâte d'élargir notre famille des VUS GV80 dès l'an prochain avec l'ajout du nouveau coupé sportif, a déclaré José Muñoz, président et chef de la direction de Genesis Motor North America et directeur mondial de l'exploitation chez Hyundai Motor Company. Les nouveaux modèles VUS et Coupé ajoutent à la gamme des véhicules de performance de grand raffinement avec un design audacieux, chacun avec son propre caractère distinctif au choix des clients ».

GV80 2025 : plus de raffinement et de technologie

Esthétiquement, le Genesis GV80 2025 se démarque avec une nouvelle calandre à double maille au contour légèrement adouci. Les designers ont aussi retouché les phares à double ligne, bien qu’il faille un œil de lynx pour apprécier la différence. À cela s’ajoutent des prises d'air plus grandes, une large plaque de protection sous le pare-chocs avant et un emblème à motif guilloché à l’avant du capot.

Photo: Genesis

Les flancs arborent une nouvelle garniture chromée et deux nouveaux motifs de jantes, mesurant 20 ou 22 pouces, sont proposés. À l’arrière, les embouts d’échappement sont maintenant dissimulés dans le pare-chocs pour un look plus épuré.

Tout ceci est bien, mais le clou du spectacle se trouve à l’intérieur du GV80, où une dalle numérique à DELO d’une largeur de 27 pouces intègre le groupe d’instruments et l'écran multimédia. Les commandes de chauffage, ventilation et climatisation sont dorénavant tactiles, ce qui ne plaira pas à tous les conducteurs.

Photo: Genesis

Sur la console, la molette de contrôle de l’écran et le sélecteur de vitesses ont été revus. Les designers ont aussi amélioré la disposition du plateau de recharge sans fil pour téléphones, agrandi les porte-gobelets et rehaussé la qualité des matériaux à certains endroits. Un choix de volants bicolores intégrant un nouvel emblème Genesis, des pédales au design amélioré ainsi que des accents de cuir, d'aluminium et de bois véritable complètent le décor.

GV80 Coupé 2025 : suivre la parade

Emboîtant le pas à ses concurrents allemands qui offrent une variante à la silhouette plus sportive, comme le BMW X6, le Porsche Cayenne Coupé et l’Audi Q8, Genesis ajoute le GV80 Coupé. Celui-ci se caractérise principalement par une ligne de toit inclinée à l’arrière, avec un aileron en deux parties au sommet du hayon et un aileron intégré plus bas.

Photo: Genesis

Ses roues sont de la même dimension que celles du GV80 régulier (20 ou 22 pouces, au choix), mais leur design est distinctif. Idem pour les feux arrière.

L'habitacle du GV80 Coupé n’est pas en reste, lui qui propose un volant bicolore à base plate, des accents métalliques sur les pédales de même que des motifs et des coutures uniques pour accentuer l’impression de sportivité.

Photo: Genesis

Et les moteurs?

Si le GV80 conserve ses moteurs turbocompressés à quatre et à six cylindres (300 et 375 chevaux, respectivement), le GV80 Coupé exploitera un nouveau V6 turbocompresé de 3,5 litres greffé d’un compresseur volumétrique électrique. Sa puissance s’élève à 409 chevaux et son couple, à 405 lb-pi (à un régime aussi bas que 1 300 tr/min, faut-il préciser). Cette double suralimentation réduit en outre le délai de réponse du moteur à bas et à moyen régime.

Tel que mentionné lors du dévoilement initial en Corée, un système de son amplifié permet de recréer les sensations sonores « d’un coupé sport à grosse cylindrée ». Il y a de plus un nouveau mode Sport+ et un dispositif de départ canon (launch control). Ça promet!

Photo: Genesis

Les Genesis GV80 et GV80 Coupé 2025 seront en vente au Canada en 2024, sans plus de précision pour l’instant de la part de la compagnie. Il est donc encore trop tôt pour connaître tous les détails propres à notre marché ainsi que les prix. Rappelons que le GV80 2024 débute à 76 000 $, tous frais inclus.

En vidéo : Essai complet du Genesis GV60 2023 électrique