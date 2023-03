Salon de l’auto de Québec : 68 000 visiteurs pour la 40e édition

Le Salon de l’auto de Québec, qui effectuait son retour au Centre de foires d’ExpoCité après deux éditions annulées en raison de la pandémie, a réussi à attirer presque autant de visiteurs qu’à l’habitude malgré l’absence de quelques constructeurs.

En tout, environ 68 000 personnes ont assisté à l’événement dans la capitale du 7 au 12 mars, soit à peine moins que les 70 500 visiteurs enregistrés en 2020.

Plusieurs gens rencontrés sur place se sont bien sûr dits déçus de ne pas voir Ford, Honda, Volkswagen, Subaru et Mazda, par exemple, mais grâce à la participation des concessionnaires de la région, Québec a été le salon de l’auto canadien qui a présenté le plus de marques cette année.

Et puisqu’il s’agissait de la 40e édition, la Corporation Mobilis, qui organise le Salon de l’auto de Québec, a redoublé d’efforts pour en mettre plein la vue aux amateurs. De nombreuses zones thématiques et attractions figuraient au programme, notamment les Lamborghini, les Corvette, les Westfalia, les véhicules d’urgence et les années 1980 (arcades en prime!).

Photo: Guillaume Rivard

Grosse pointure dans le domaine de la personnalisation automobile, la firme Exclusiv automotiv était présente avec une dizaine de réalisations toutes plus impressionnantes les unes que les autres. De son côté, le concessionnaire Automobiles Etcetera de Montréal a exposé une collection de voitures totalisant plus de 30 millions $.

Les essais routiers gratuits de véhicules électriques proposés par CAA-Québec ont été très populaires encore une fois. Une dizaine de modèles étaient à la disposition du public pour un essai sur un parcours de 5 km, incluant des Chevrolet Bolt EV et EUV, Cadillac LYRIQ, Hyundai IONIQ 5, Kia EV6, Nissan Ariya et Toyota bZ4X.

Annonce importante

Une nouvelle concession McLaren et Lotus, propriété du Groupe Holand, ouvrira ses portes à Québec ce printemps. L'annonce a été faite lors du Salon de l'auto de Québec, où plusieurs voitures McLaren étaient présentes, dont l'Artura à motorisation hybride. Non loin de là se trouvait la Lotus Emira, nouveau porte-étendard du fabricant anglais de voitures sport légères.

La demande dans la région le justifiait, selon Jean-François Tremblay, vice-président et associé. L'emplacement retenu pour la concession, sur la rue Étienne-Dubreuil, est celui laissé vacant par le déménagement de Genesis vers Beauport l'an dernier.

Pour McLaren, il s’agira d'une quatrième concession au pays après celles de Montréal, Toronto et Vancouver.

Photo: Courtoisie: Frédéric Lavoie

Une autre soirée-bénéfice couronnée de succès

Comme c’est la coutume, le Salon de l’auto de Québec a tenu sa soirée-bénéfice d’avant-première le 6 mars à ExpoCité. Des centaines de convives ont participé à ce prestigieux événement au profit de la Fondation Mobilis, qui vise à améliorer la qualité de vie de personnes à mobilité réduite.

Quelque 155 000 $ ont pu être amassés, ce qui est tout près du record de 160 000 $ atteint lors de la dernière édition. Depuis 2009, pas moins de 1,6 millions $ ont été récoltés et redistribués à près de 300 organismes sociaux, familles et personnes aux prises avec une difficulté liée à la mobilité.

« Nous sommes très choyés de pouvoir compter sur le soutien constant de partenaires remarquables et engagés à notre cause », a déclaré Louis Desmeules, président du Salon de l’auto de Québec.