Salon de l’auto de Québec 2023 : les concessionnaires sauvent le show

Après deux éditions annulées en raison de la pandémie et remplacées par une programmation virtuelle appelée le Mois du Salon de l’auto, le Centre de foires d’Expocité accueille à nouveau les amateurs d’automobiles ainsi que les consommateurs qui songent peut-être à se procurer un véhicule.

L’événement se déroule sur une superficie un peu réduite, mais où l’on retrouve tout sous un même toit (finis les déplacements au Pavillon de la Jeunesse de l’autre côté de la rue), et l’apport des concessionnaires de la capitale a plus que jamais été mis à contribution.

« On a le privilège à Québec d’avoir une belle proximité avec les concessionnaires et ceux-ci croient beaucoup en l’importance du Salon, affirme Charles Drouin, directeur général du Salon de l’auto de Québec et chef de la direction de la Corporation Mobilis. Je les ai tous rencontrés un par un dès juillet de l’année dernière, tout en travaillant en parallèle avec les manufacturiers, jusqu’à la dernière minute. Grâce à cette collaboration, on a réussi à mettre sur pied un aussi beau Salon que par le passé, avec autant de diversité. »

Photo: Corporation Mobilis

Le travail a porté fruit puisqu’il s’agit du salon de l’auto canadien qui présente le plus de marques cette année. En fait, les seuls grands absents sont Ford/Lincoln, Honda/Acura, Volkswagen et Mazda.

« Il faut savoir que le Salon de l’auto de Québec a pratiquement toujours fonctionné en formule hybride, mais c’est une première que de travailler autant avec les concessionnaires, quoique beaucoup d’entre eux ont obtenu le support de leur manufacturier », poursuit M. Drouin, qui reconnaît du même souffle toute la logistique supplémentaire qui été nécessaire pour réaliser la tenue de l’événement.

L’engagement des concessionnaires a non seulement donné une longueur d’avance, mais c’est carrément ce qui a sauvé le Salon de l’auto de Québec pour 2023, selon son président, Louis Desmeules.

Photo: Guillaume Rivard

« Ils ont sauvé le show, et si on obtient le succès qu’on s’attend à avoir, on présume qu’il va y avoir encore plus de manufacturiers pour appuyer les concessionnaires dans le futur », explique-t-il.

Les deux hommes sont très fiers du menu proposé aux visiteurs pour rendre la 40e édition encore plus spéciale. Bien sûr, une zone dédiée aux années 1980 allait de soi, mais ils soulignent également la collection d’Automobiles Etcetera, car c’est la première fois que Québec peut réunir onze voitures d’exception totalisant plus de 30 millions $.

Sur ce, ne manquez pas notre galerie de photos du Salon de l’auto de Québec 2023, qui réunit plusieurs nouveautés de l’heure et autres véhicules incontournables.