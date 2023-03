Est-ce normal que la batterie de mon Nissan Kicks se décharge souvent?

Je possède un Nissan Kicks 2020 dont je suis insatisfaite. Je ne roule qu’en ville, mais la batterie se décharge très rapidement et pour maintenir sa charge, je dois constamment la brancher.

De plus, il faut beaucoup de temps pour réchauffer l’habitacle. Je désire donc changer mon véhicule et j’aimerais savoir si toutes les Nissan ont ce problème.

-----------------------------------------------------------

Bonjour Diane,

La principale cause de vos problèmes réside sans doute dans le fait que vous ne roulez que très peu, et en zone urbaine. Certes, il est vrai que la puissance de chauffage du Nissan Kicks est décevante, une plainte récurrente sur ce modèle. Sachez cependant que ce ne sont pas tous les modèles de Nissan qui ont cette réputation, et que ce problème est propre au Kicks.

Maintenant, si vous ne roulez que pendant 10 ou 15 minutes avant d’éteindre le véhicule, il est évident que ce dernier n’a pas le temps d’atteindre sa température maximale durant l’hiver. Une situation qui explique aussi la faible performance du chauffage à bord, ainsi que la faible charge de votre batterie.

Comprenez que le démarrage par temps froid est très demandant pour une batterie, et que si vous éteignez le moteur rapidement après son démarrage (après 10 minutes), la recharge de la batterie par l’alternateur ne peut être optimale. Voilà pourquoi l’utilisation d’un chargeur de maintenance est requise.

Il est toutefois vrai qu’à une certaine époque, ce genre de problème était moins courant. Et pour cause, l’absence d’accessoires qui aujourd’hui affectent la durabilité des batteries. Pensez aux sièges et aux volants chauffants, aux écrans, à l’éclairage ambiant, et aux démarreurs à distance, mortels pour les batteries.

Photo: Antoine Joubert

Afin de régler le problème, vous pourriez vous procurer une batterie AGM (Acide Glass Mat), qui offre un rendement nettement supérieur à celle d’origine. Cette batterie vous coûtera le double du prix, mais maintiendra une charge beaucoup plus stable, même par temps froid et malgré votre utilisation.

Selon moi, il n’est donc pas nécessaire de remplacer votre véhicule pour ces raisons. Assurez-vous seulement de toujours bien en déneiger la partie avant pour ne pas obstruer l’admission d’air et de rouler parfois un peu plus longtemps par temps froid, de manière à permettre au moteur de se réchauffer et à la batterie de se recharger.

À voir aussi : les meilleurs multisegments urbains en 2023