Quoi regarder avant d’acheter une « minoune »?

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert explique les éléments à regarder et à penser avant de se procurer une « minoune ».

« Pour moi, une minoune c’est une voiture qui a entre 10 et 12 ans qui est encore dans une condition raisonnable et qui a peut-être entre 150 000 et 250 000 kilomètres », précise-t-il. L’expert ajoute que les prix des véhicules explosent et croit que les gens doivent réorienter leur budget en conséquence.

« Il faut savoir qu’au moment d’acheter une minoune, il faut considérer tout ce qui vient avec comme les frais ou encore les coûts d’entretien des pneus », poursuit-il. Les assurances et l’immatriculation sont également à envisager.

Alors, quoi regarder?

« La première chose, c’est la carrosserie et la structure. C’est ce qui coûte le plus cher à réparer ou c’est ce qui — parfois — n’est plus réparable », prévient Antoine.

En ce sens, il est important d’observer s’il y a des traces de corrosion sur la carrosserie, les ailes, l’intérieur des portières et ainsi de suite. Par la suite, le chroniqueur recommande d’essayer la mécanique — pour voir son rendement —, les accessoires (climatiseur, système audio) et même les clignotants.

Visionnez la capsule au haut de cet article pour plus de détails à ce sujet. Par ailleurs, Antoine discutera brièvement de son périple de Montréal à Québec en Chevrolet Bolt EV alors que le mercure affichait -20 degrés.

