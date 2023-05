L’âge moyen des véhicules sur la route continue de battre des records

Les bonnes vieilles minounes sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Une nouvelle étude du marché automobile américain réalisée S&P Global Mobility révèle que l’âge moyen des véhicules sur la route atteint un sommet historique et pourrait bien continuer à augmenter.

Plus précisément, la firme de recherche nous apprend que les véhicules en circulation aux États-Unis sont présentement âgés de 12,5 ans en moyenne, trois mois de plus qu’à pareille date en 2022, soit une sixième hausse annuelle consécutive et la plus forte depuis la récession de 2008-2009. Ce chiffre était 9,7 ans il y a vingt ans.

Le rapport ne contient pas de données sur le Canada, mais on peut supposer que l’âge moyen des véhicules se trouve également à un niveau record de notre côté de la frontière. Bien sûr, étant donné nos conditions climatiques plus rigoureuses et nos routes en moins bon état, les véhicules canadiens ont une moins longue durée de vie. À titre indicatif, l’âge moyen des véhicules au Canada était de 9,66 ans en 2016 contre 11,6 ans aux États-Unis, selon Statista.

Un phénomène qui nuit à certains et profite à d'autres

S&P Global Mobility attribue le phénomène entre autres aux contraintes d’approvisionnement des véhicules neufs combinées aux prix et aux taux d’intérêt qui ont explosé, entraînant une baisse marquée des ventes et faisant en sorte que les gens conservent leur véhicule actuel plus longtemps.

C’est certes une mauvaise nouvelle pour les concessionnaires automobiles, mais leurs départements de service et des pièces, les ateliers d’entretien et de réparation indépendants ainsi que les détaillants spécialisés en pièces et accessoires peuvent s’en réjouir. Ce secteur de l’industrie a vu son chiffre d’affaires augmenter de 8,5% depuis 2021, seulement aux États-Unis.

L’âge moyen des véhicules sur la route pourrait se stabiliser en 2024, estime Todd Campau, directeur adjoint des solutions du marché d’après-vente chez S&P Global Mobility. Il prédit toutefois que les modèles vieux de sept ans ou plus représenteront environ les trois-quarts de l’ensemble du parc automobile en 2028.

