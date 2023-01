Devrais-je racheter ma Civic 2019 après la location ou en louer une nouvelle?

En juin prochain, je dois remettre ma Honda Civic EX 2019 actuellement en location. Je me demande si je devrais la racheter au coût de 12 000 $, ou louer une Civic EX 2023 au même montant que la 2019.

Bonjour Diane,

Bien que la Honda Civic de nouvelle génération soit légèrement améliorée par rapport à votre voiture, considérez qu’il s’agit davantage d’une évolution que d’une révolution. Pourtant, son prix est nettement plus élevé que celui du modèle 2019 que vous avez loué. Une voiture qui avait coûté 26 000 $ avec les frais de transport et préparation et dont le prix est aujourd’hui majoré à plus de 31 000 $.

Le fait que les prix de la Civic aient grimpé à ce point explique ainsi pourquoi la valeur des modèles d’occasion comme le vôtre ait suivi. Une Civic EX 2019 à faible kilométrage (moins de 50 000 km) se vend entre 23 500 $ et 25 000 $. À peine moins cher que ce que vous aviez initialement payé lors de votre transaction en 2019.

Évidemment, le concessionnaire vous propose un modèle 2023 pour les mêmes mensualités, parce qu’il est capable de vous offrir plus que les 12 000 $ de rachat pour votre véhicule. Ce dernier doit en effet ajouter grosso modo 5 000 $ à cette somme afin de pouvoir marier les mensualités à celles que vous payez actuellement. Or, comprenez qu’il est drôlement plus payant pour le concessionnaire de reprendre et revendre votre Civic 2019 (payée environ 17 000 $ et revendue 24 000 - 25 000 $) plutôt que de simplement vous vendre un modèle 2023, sur lequel le profit est de moins de 2 000 $. Cela dit, en combinant les deux transactions, le concessionnaire empochera tout près de 10 000 $ de profit, sans compter les produits d’assurance, de financement et de garantie qui pourraient accompagner les transactions.

Il est donc clair à mes yeux que le rachat de votre Civic à 12 000 $ (plus les taxes) est de loin l’option la plus alléchante sur le plan financier. Parce que l’on ne vous facturera sans doute que quelques centaines de dollars de frais de rachat, et parce que vous obtiendrez une voiture qui ne se dépréciera désormais que très peu et pour laquelle vous aurez toujours une très grande équité positive (votre dette versus la valeur).

N’oubliez pas en terminant que cette forte équité positive ne pourrait se reproduire si vous optiez pour la location d’une Civic 2023. Aujourd’hui, les valeurs résiduelles sont ajustées en conséquence et l’impression d’une faible mensualité sur la 2023 découle du fait que l’on applique un comptant sur votre location. Parce qu’autrement, une Civic EX 2023 se loue à environ 530 $ par mois sur quatre ans, ou 495 $ sur cinq ans. À ce propos, est-ce que la nouvelle location que l’on vous propose est sur quatre ou cinq ans? Un autre élément qu’il vous faut évaluer.

