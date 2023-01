Toyota 4Runner vs Toyota Tacoma 2023 : comparons les chiffres

Le Toyota Tacoma et le Toyota 4Runner sont reconnus comme étant des véhicules très fiables. Même si le Tacoma est une camionnette et le 4Runner est un VUS, ils sont fabriqués sur un châssis à échelle et plusieurs automobilistes hésitent entre les deux.

Alors, comment se comparent-ils? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : avantage Toyota Tacoma

Photo: Toyota

Le Tacoma et le 4Runner hébergent un moteur V6, l’un de 3,5 litres et l’autre de 4,0 litres respectivement. Le premier développe 278 chevaux et 265 lb-pi de couple, le deuxième génère 270 chevaux et 278 lb-pi de couple.

Bien qu’ils soient très fiables, l’offre n’est pas très moderne. Le 4Runner est toujours muni d’une boîte à cinq vitesses, un anachronisme dans l’industrie automobile en 2023. L’avantage est au Tacoma, puisque le consommateur peut choisir entre une transmission automatique ou manuelle — toutes deux à six rapports. Sinon, les deux utilisent un rouage 4x4.

Consommation : avantage Toyota Tacoma

Photo: Guillaume Rivard

Le 4Rrunner et le Tacoma sont de grands buveurs. Cependant, la camionnette retient notre attention avec ses cotes de consommation moindres, même avec la boîte manuelle.

Doté de la transmission automatique, le Tacoma brûle 11,9 L/100 km, tandis qu’avec la manuelle, la donnée varie de 12,7 à 12,9 L/100 km. Du côté du 4Runner, on parle de 13,8 L/100 km.

Côté pratique : égalité

Photo: Toyota

Le Tacoma se décline sous plusieurs versions. D’abord, la cabine Accès peut accueillir quatre passagers et comprend uniquement une caisse longue de six pieds. Lorsque le véhicule est doté de la cabine double (à quatre portes), cinq personnes peuvent trouver place et la caisse mesure cinq ou six pieds.

Quant au 4Runner, son habitacle volumineux lui octroie un grand espace de chargement de 2 540 litres, quand les sièges sont rabattus. En fonction de la version choisie, cinq ou sept occupants s’installeront à bord.

Pour la capacité de remorquage, le Tacoma peut tirer de 2 903 à 2 948 kg (6 400 lb à 6 4 99 lb), alors que cette valeur baisse à 2 268 kg (5 000 lb) pour le 4Runner. Ce dernier a toutefois l’avantage de pouvoir supporter une charge utile supérieure à 737 kg (1 625 lb) par rapport au Tacoma (de 501 à 571 kg ou 1 105 à 1 259 lb).

Bref, ces Toyota sont polyvalents à leur manière. Il s’agit ici d’une question de préférence.

Sécurité : égalité

Photo: Toyota

Les technologies de sécurité Toyota Safety Sense-P comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, le système de précollision et l’alerte de sortie de voie. Le système de surveillance des angles morts avec l’alerte de circulation transversale arrière est disponible en option, autant pour le Tacoma que pour le 4Runner.

Intégration technologique : égalité

Photo: Guillaume Rivard

Vous retrouverez essentiellement les mêmes technologies à bord des deux véhicules. L’instrumentation incorpore un écran de 4,2 pouces et le système multimédia comprend un moniteur de huit pouces (sept pour certains modèles du Tacoma).

Apple CarPlay et Android Auto arrivent de série, alors qu’un système audio JBL est livrable en option (15 haut-parleurs pour le 4Runner et sept pour le Tacoma). Le Tacoma peut également recevoir la recharge par induction pour téléphone mobile.

Prix : avantage Toyota Tacoma

Photo: Toyota

La fourchette de prix du Tacoma est inférieure au 4Runner, même s’il détient le double de variantes. Par ailleurs, le consommateur peut se procurer une mouture axée pour le hors route (TRD) à un coût moindre avec le Tacoma. En revanche, le 4Runner possède une édition limitée 40e anniversaire et seulement 400 exemplaires seront disponibles au Canada.

Toyota Tacoma :

Cabine double automatique : 40 690 $ (Groupe standard, boîte 6 pieds) Cabine double automatique : 43 410 $ (SR5, boîte 6 pieds) Cabine double automatique : 45 750 $ (TRD Sport, boîte 6 pieds) Cabine double automatique : 48 250 $ (TRD Sport Premium, boîte 6 pieds) Cabine accès : 43 350 $ (manuelle, boîte 6 pieds), 44 860 $ (automatique, boîte 6 pieds) Cabine double manuelle : 46 640 $ (TRD Sport Premium, boîte 5 pieds) Cabine double manuelle : 56 320 $ (TRD Pro, boîte 5 pieds) Cabine double automatique : 49 060 $ (Trail, boîte 5 pieds) Cabine double automatique : 45 770 $ (TRD Hors route, boîte 5 pieds) Cabine double automatique : 48 770 $ (TRD Hors route Premium, boîte 5 pieds) Cabine double automatique : 60 430 $ (TRD Pro, boîte 5 pieds) Cabine double automatique : 53 690 $ (Édition Nightshade, boîte 5 pieds)

Toyota 4Runner :

Groupe standard (SR5) : 51 050 $ TRD Sport : 54 270 $ Édition 40 anniversaire : 54 380 $ TRD hors route : 55 460 $ Limited à 7 places : 58 500 $ TRD Pro : 66 220 $

(Note : tous les prix sont au PDSF et n’incluent pas les frais de transport et de préparation)

Garanties : égalité

Toyota propose une garantie de base de 3 ans/60 000 km et celle du groupe motopropulseur monte à 5 ans/100 000 km. La couverture contre la perforation due à la rouille est de 5 ans/kilométrage illimité.