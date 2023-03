Honda Ridgeline vs Toyota Tacoma 2023 : comparons les chiffres

Les Honda Ridgeline et Toyota Tacoma sont deux camionnettes aux vocations complètement différentes. La première s’impose comme un véhicule plus routier, alors que la deuxième mise plutôt sur le travail et la robustesse.

Alors, comment se comparent-elles? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : égalité

Le Ridgeline et le Tacoma sont toutes deux animées par un V6 3,5 litres atmosphérique qui produit respectivement 280 chevaux et 262 lb-pi chez Honda et 278 chevaux et 265 lb-pi chez Toyota.

Honda a l’avantage de proposer transmission plus moderne à neuf rapports. Par contre, Toyota vous laisse le choix d’une boîte automatique ou manuelle à six vitesses. À moins de vouloir absolument utiliser trois pédales, sachez que la transmission du Ridgeline fonctionne mieux que celle du Tacoma si vous optez pour un modèle automatique.

Photo: Honda

Consommation : avantage Honda Ridgeline

Le Honda Ridgeline remporte la mise ici avec une consommation mixte de 11,5 L/100 km. Munie de la boîte automatique, le Toyota Tacoma boit 11,9 L/100 km. Ces chiffres sont ceux fournis par Ressources naturelles Canada, mais dans la vraie vie, le Tacoma va se montrer nettement plus gourmand que le Ridgeline.

C’est encore pire si vous optez pour la transmission manuelle où la donnée varie de 12,7 à 12,9 L/100 km. Malheureusement, aucune des camionnettes n’offre une motorisation hybride.

Côté pratique : Honda Ridgeline

Le Tacoma peut adopter plusieurs configurations grâce à ses deux types de caisse (cinq ou six pieds) et à ses deux cabines qui peuvent recevoir quatre ou cinq passagers. Le Ridgeline peut accueillir cinq occupants et la boîte mesure 5,3 pieds. Fait à noter : la Honda a un compartiment de 207 litres placé dans la boîte et le hayon s’ouvre verticalement ou horizontalement.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

La capacité de remorquage du Tacoma est nettement supérieure. Elle varie de 2 903 à 2 948 kg (6 400 à 6 499 lb), alors que celle du Ridgeline est de 2 267 kg (5 000 lb). En revanche, cette dernière possède une charge utile plus élevée (674 à 694 kg) par rapport à la Toyota (501 à 571 kg).

C’est surtout à cause de sa position de conduite moins confortable et du manque d’espace aux places arrière que le Tacoma perd le plus de points.

Capacités hors route : avantage Toyota Tacoma

Le Tacoma remporte la mise grâce à sa version TRD Hors route. Cette variante est équipée d’amortisseurs Bilstein, de roues de 16 pouces, d’un sélecteur multiterrain et d’une commande de marche lente.

Peu importe la version, les Tacoma ont une garde au sol de 239 mm. Les angles d’approche et de départ sont respectivement de 29 (ou 32) et 23 degrés. Pour le Ridgeline, sa vocation est plus urbaine, alors son centre de gravité est plus bas avec une garde au sol de 194 mm. Les angles sont moins agressifs aussi : 20,4° (approche) et 19,6° (départ).

Photo: Toyota

Sécurité : avantage Honda Ridgeline

Le Ridgeline est dotée de la technologie Honda Sensing, alors que le Tacoma emploie les éléments de sécurité active et passive Toyota Safety Sense. Les deux véhicules incorporent le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de sortie de voie et le système précollision.

En outre, le Honda possède l’alerte de circulation transversale arrière et le système de suivi de voie. Puisqu’il est pourvu de plus de technologies, le Ridgeline l’emporte sur ce point.

Photo: Guillaume Rivard

Intégration technologique : égalité

Les deux véhicules ont essentiellement les mêmes technologies. L’instrumentation comporte un moniteur de 4,2 pouces, alors que le système multimédia comprend de série Apple CarPlay et Android Auto.

Des systèmes audio haut de gamme et la recharge par induction pour téléphone mobile figurent parmi le catalogue des options. La connectivité Wi-Fi alimentée par un modem est livrable dans la Ridgeline.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

Prix : avantage Toyota Tacoma

Le Tacoma est non seulement commercialisée avec un prix d’entrée nettement inférieur, mais il se décline en beaucoup plus de versions que le Ridgeline. En effet, les multiples combinaisons de transmission, de caisse et de cabine lui octroient une grande variété dans sa gamme.

Honda Ridgeline :

Sport : 47 435 $ EX-L : 50 435 $ Touring : 54 635 $ Black Edition : 56 435 $

Toyota Tacoma :

Cabine double automatique : 40 690 $ (Groupe standard, boîte 6 pieds) Cabine double automatique : 43 410 $ (SR5, boîte 6 pieds) Cabine double automatique : 45 750 $ (TRD Sport, boîte 6 pieds) Cabine double automatique : 48 250 $ (TRD Sport Premium, boîte 6 pieds) Cabine accès : 43 350 $ (manuelle, boîte 6 pieds), 44 860 $ (automatique, boîte 6 pieds) Cabine double manuelle : 46 640 $ (TRD Sport Premium, boîte 5 pieds) Cabine double manuelle : 56 320 $ (TRD Pro, boîte 5 pieds) Cabine double automatique : 49 060 $ (Trail, boîte 5 pieds) Cabine double automatique : 45 770 $ (TRD Hors route, boîte 5 pieds) Cabine double automatique : 48 770 $ (TRD Hors route Premium, boîte 5 pieds) Cabine double automatique : 60 430 $ (TRD Pro, boîte 5 pieds) Cabine double automatique : 53 690 $ (Édition Nightshade, boîte 5 pieds)

(Note : tous les prix sont au PDSF et n’incluent pas les frais de transport et de préparation)

Garanties : égalité

Honda et Toyota fournissent exactement les mêmes garanties.

Base : 3 ans/60 000 kilomètres

Groupe motopropulseur : 5 ans/100 000 kilomètres

Contre la perforation : 5 ans/kilométrage illimité

