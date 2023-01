Voici à quoi le nouveau Toyota Tacoma pourrait ressembler

Le Toyota Tacoma de nouvelle génération sera vraisemblablement dévoilé dans les mois à venir puisqu’il est attendu pour l’année-modèle 2024. Les spéculations à son sujet vont bon train, mais voilà que des images semblent révéler son design extérieur.

Découvertes par Motor1, ces maquettes font partie d’une demande de brevet qui a été déposée par Toyota récemment… au Brésil. Un peu étrange quand on sait que Toyota vend une camionnette différente (Hilux) dans ce pays d’Amérique du Sud, mais bon.

On y voit un véhicule qui conserve une silhouette assez similaire à celle du Tacoma actuel (logique quand on pense au succès que connaît ce dernier même après huit ans), mais qui emprunte certains éléments de design au nouveau Tundra, son grand frère. Voyez la façon dont la carrosserie est sculptée et comment les phares/feux sont dessinés.

D’autres diront qu’il ressemble beaucoup au concept de camionnette électrique présenté par Toyota en décembre 2021, alors que le géant nippon promettait plus d’une quinzaine de nouveaux modèles à batterie d’ici 2030. On l’accorde, c’est assez frappant. La principale différence est bien sûr la calandre, qui n’est pas fermée dans ce cas-ci.

Tout indique en effet que le Tacoma ne deviendra pas « zéro émission » à court ou moyen terme. Comme on en a parlé il y a quelques semaines, une source au sein de la compagnie, citée par The Fast Lane Trucks, avançait que la prochaine génération offrira un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres ainsi qu’un système Hybride Max combinant ledit moteur turbo avec deux moteurs électriques (ce qu’on retrouve dans la nouvelle Toyota Crown 2023).

Pour revenir au design que montrent les maquettes en noir et blanc, le mince aileron au bout du toit de la cabine ajoute une touche de sportivité, tandis que la diagonale entre les parois de la caisse et le pare-chocs arrière met de l’emphase sur l’angle de fuite plutôt favorable de la camionnette. D’après les roues et les pneus, il s’agirait d’un modèle TRD prêt pour le hors-route.

Sur le plan technique, le futur Tacoma adoptera immanquablement une version de l’architecture TNGA-F de Toyota, également employée par le Tundra et le Sequoia. Avec une nouvelle suspension arrière par surcroît, il devrait s’avérer plus confortable et agréable à conduire.

Chose certaine, la refonte du Tacoma est fort attendue, car trois concurrents majeurs viennent de se renouveler complètement, à savoir les Chevrolet Colorado, GMC Canyon et Ford Ranger. On suit ça de près pour vous tenir informés des nouveaux développements.

En vidéo : Le Tacoma parmi les 10 véhicules les plus volés au Québec en 2022