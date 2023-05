Toyota Tacoma 2024 : tout ce qu’on sait jusqu’à maintenant

Une nouvelle génération du Toyota Tacoma est en route afin de remplacer celle introduite il y a huit ans. Attendue comme modèle 2024, cette quatrième mouture de la populaire camionnette intermédiaire japonaise aura fort à faire, puisque ses principaux concurrents se renouvellent également – les Chevrolet Colorado et GMC Canyon pour 2023 et le Ford Ranger pour 2024.

Un dévoilement officiel devrait survenir d’ici l’été, le constructeur ayant profité des dernières semaines pour révéler morceau par morceau son nouveau Tacoma. Voici ce qu’on sait à son sujet jusqu’à maintenant…

Design et châssis

Plus tôt cette année, des maquettes en noir et blanc faisant partie d’une demande de brevet ont coulé sur la toile. On y voyait un véhicule qui conserve une silhouette assez similaire à celle du Tacoma actuel, mais qui emprunte certains éléments de design au nouveau Tundra, comme les phares et les feux arrière.

D’autres images, celles-là publiées par Toyota, montrent le nom « TRD Pro » étampé en grosses lettres sur le hayon. On peut supposer que les autres versions moins robustes afficheront simplement « Tacoma » à la place.

Sur le plan technique, le futur Tacoma adoptera une version de l’architecture TNGA-F de Toyota, également employée par le Tundra et le Sequoia. Attendez-vous à une nouvelle suspension arrière améliorant le confort de roulement et la tenue de route.

Motorisation

Il ne fait aucun doute que le Tacoma 2024 continuera d’offrir une mécanique conventionnelle, mais le retour du V6 de 3,5 litres (278 chevaux, 268 lb-pi) n’est pas encore confirmé. Une rumeur persistante suggère qu'il sera remplacé par un quatre cylindres turbocompressé. Rappelons que les rivaux mentionnés en introduction misent uniquement sur quatre cylindres désormais, à l’exception de la nouvelle version Raptor du Ranger.

Photo: Toyota

Cela dit, on sait qu’une variante hybride « i-FORCE MAX » du Tacoma s’en vient. Cette désignation est actuellement donnée au groupe motopropulseur hybride en option dans le Tundra, qui fournit 437 chevaux et 583 lb-pi de couple. De tels chiffres seraient évidemment exagérés pour le Tacoma. Il est possible que Toyota les abaisse en employant un V6 atmosphérique et non turbocompressé. Une autre option est que le système hybride en question se base sur un quatre cylindres turbocompressé, comme dans les Toyota Crown (340 chevaux) et Grand Highlander (362 chevaux). Or, pour ces deux modèles, il se fait plutôt appeler « hybride MAX ».

Toyota nous dit par ailleurs que la boîte manuelle à six rapports demeurera au menu, un point qui démarque le Tacoma de la majorité des concurrents. Quant à l’automatique à six rapports, elle pourrait bien être remplacée par celle à 10 rapports du Tundra. À voir.

Photo: Toyota

Équipement

Toyota a également annoncé la venue au sein de la gamme d’une version appelée « Trailhunter », conçue expressément pour les amateurs de conduite hors route et d’excursions (overlanding). Ça laisse croire qu’elle ira encore plus loin que le Tacoma TRD Pro, avec davantage de robustesse ainsi que des pièces et accessoires exclusifs.

Une photo nous permet d’ailleurs de voir le pare-chocs arrière ARB sur mesure comprenant de solides points d’attache pour tirer un autre véhicule d’un mauvais pas.

Photo: Toyota

Enfin, la technologie à bord du camion sera rehaussée de plusieurs façons. Le nouveau système multimédia de Toyota en est une, mais soulignons aussi des gadgets comme le système audio JBL FLEX avec haut-parleur amovible en option.

Continuez à suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer sur le dévoilement du Toyota Tacoma 2024!

En vidéo : les meilleures camionnettes compactes et intermédiaires en 2023