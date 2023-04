Confirmé : le Toyota Tacoma 2024 deviendra hybride

Le dévoilement du Toyota Tacoma 2024 de nouvelle génération est imminent. Le constructeur aurait pu profiter du Salon de l’auto de New York qui s’ouvre cette semaine pour montrer sa camionnette intermédiaire redessinée, mais il se contente plutôt d’une aguiche.

Une simple phrase accompagnée de l’image que vous voyez ici nous confirme toutefois un élément important : le Tacoma deviendra hybride.

Toyota, qui parle d’une « performance électrisante », a en effet choisi de révéler la partie arrière du Tacoma 2024, où l’on peut voir un écusson « i-FORCE MAX ». C’est la désignation qui est actuellement donnée au groupe motopropulseur hybride en option dans la camionnette pleine grandeur Tundra, qui fournit 437 chevaux et 583 lb-pi de couple.

Photo: Toyota

De tels chiffres seraient évidemment exagérés pour le Tacoma. Il est possible que Toyota les abaisse en employant un V6 atmosphérique et non turbocompressé. Une autre option est que le système hybride en question se base sur un quatre cylindres turbocompressé, comme dans les Toyota Crown (340 chevaux) et Grand Highlander (362 chevaux). Or, pour ces deux modèles, il se fait plutôt appeler « hybride MAX ».

À la compagnie de nous éclaircir le tout prochainement. Pour revenir à l’image publiée aujourd’hui, qui correspond bien aux maquettes en noir et blanc aperçues en janvier, il est clair que le design du Tacoma 2024 ressemblera beaucoup à celui du Tundra. On le voit par les feux arrière, le semblant d’aileron intégré au sommet du hayon ainsi que l’inscription « TRD PRO » étampée en grosses lettres au milieu de ce dernier.

Un Tacoma TRD Pro survitaminé grâce à une motorisation hybride pourra certainement tenir tête à la nouvelle version Raptor du Ford Ranger, qui fait peau neuve lui aussi pour 2024 et entrera en production cet été. La bataille s’annonce épique.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour tout savoir sur le nouveau Toyota Tacoma 2024!

