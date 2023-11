Combien coûte… le Toyota 4Runner 2023?

Une Volkswagen électrique plus abordable s’en vient chez nous

Actuellement limitée au multisegment ID.4 , l’offre de véhicules électriques de Volkswagen en Amérique du Nord s’élargira l’an prochain avec l’arrivée de la berline ID.7 et de la fourgonnette ID. Buzz . Or, ce sont deux nouveaux modèles plus haut de gamme et plus dispendieux. À quand une alternative plus …