Toyota 4Runner : une édition 40e anniversaire en attendant le nouveau modèle

Toyota poursuit ses annonces concernant les changements apportés à sa gamme de véhicules pour l’année-modèle 2023.

Plusieurs seront déçus que la prochaine génération des vénérables Tacoma et 4Runner n’arrivera qu’un an plus tard. Mais comme c’est souvent le cas, la compagnie profite de l’intervalle pour lancer de nouvelles versions et éditions.

Les ajouts sont essentiellement esthétiques, remarquez, sauf que le 4Runner 40e anniversaire est vraiment cool et c’est la raison pour laquelle on vous en parle.

Photo: Toyota

Avant d’aller plus loin, une précision : seulement 4 040 exemplaires seront fabriqués pour le marché américain. Le Guide de l’auto attend une réponse de Toyota Canada au sujet de la disponibilité de ce côté-ci de la frontière.

Les bandes de couleur rouge, orange et jaune apposées sur le véhicule évoquent directement les anciens modèles TRD course. Elles contrastent joliment avec la carrosserie Noir minuit, bien que le Rouge Barcelone et le Blanc soient aussi possibles. La calandre TRD adopte un style classique et, sur les côtés, les nouvelles jantes en alliage au fini bronze sont particulièrement attrayantes. Enfin, des coutures bronzes se retrouvent dans l’habitacle, qui comprend de série un toit ouvrant électrique.

Photo: Toyota

Il n’y a pas de changements au V6 de 4 litres sous le capot. Pour ce qui est du reste de la gamme du 4Runner 2023, Toyota a revu l’équipement de sécurité afin d’inclure davantage de dispositifs de série sur les différentes versions. À propos, le 4Runner TRD Sport ajouté l’an dernier sera de retour.

Les prix seront annoncés à une date ultérieure.

