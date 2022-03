Étude : Toyota et les gros VUS parmi les véhicules les plus durables

Répétant un exercice qu’elle fait depuis quelques années déjà, la firme de recherche automobile iSeeCars a récemment identifié les véhicules les plus fiables et les plus durables sur le marché en fonction de ceux qui atteignent le plus fréquemment un kilométrage de 320 000 km (200 000 milles).

Pour son étude, elle a analysé tout près de 15 millions de transactions effectuées en 2021.

« Avec les prix des véhicules neufs et usagés à des niveaux records, plusieurs propriétaires optent de conserver le leur plus longtemps, tandis que beaucoup d’acheteurs se tournent vers des modèles fiables afin d’obtenir un meilleur retour sur leur investissement », souligne Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars.

Encore une fois, Toyota s’illustre avec huit modèles dans le top 15 (le pourcentage des unités qui se rendent à 320 000 km est indiqué entre parenthèses) :

La moyenne pour l’ensemble des véhicules n’est que de 1,2% selon iSeeCars.

Avez-vous remarqué aussi quelque chose avec les types de modèles? On compte dans cette liste deux voitures et deux fourgonnettes. Le reste se compose de VUS et de camionnettes, principalement des modèles pleine grandeur renfermant de plus gros moteurs. À 320 000 km, ça fait beaucoup de gaz à effet de serre.

D’un autre côté, il ne faut pas sous-estimer l’impact environnemental de changer de véhicule après seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres, ce qui amène les constructeurs à en produire plus.

Pour en savoir davantage sur la fiabilité et la durabilité des véhicules, ne manquez pas de consulter le palmarès des modèles les plus fiables en 2022 selon J.D. Power.

