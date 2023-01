Les meilleurs multisegments urbains en 2023

Parmi tous les multisegments urbains offerts sur le marché, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès des trois modèles qui représentent les meilleurs achats dans cette catégorie.

Ces véhicules, abusivement appelés VUS ou petits VUS par les constructeurs, sont en réalité des voitures sous-compactes recarrossées. Car contrairement à de vrais véhicules utilitaires sport, ces modèles d’entrée de gamme ne peuvent pas recevoir de rouage intégral, même en option.

Pour certains consommateurs, il s’agit malgré tout de véhicules intéressants qui peuvent satisfaire des conducteurs en quête d’un véhicule abordable et haut sur pattes. Sans plus attendre, voici donc les trois meilleurs achats de la catégorie des multisegments urbains en 2023 selon Le Guide de l’auto.

Photo: Dominic Boucher

Meilleur vendeur de la catégorie des multisegments urbains au pays, le Nissan Kicks prend aussi la première place dans notre classement des meilleurs achats de l’année 2023. Étiqueté à un prix attrayant considérant les prestations offertes et l’équipement fourni, le Kicks donne en outre la possibilité d’opter pour une carrosserie bicolore.

Maniable en ville et plutôt bien insonorisé pour un modèle d’entrée de gamme, il affiche des performances correctes, sans plus. Sa consommation de carburant mesurée est également un atout, ainsi que son bel espace intérieur, en particulier son coffre dont la contenance culmine à 716 litres. Son principal défaut demeure l’absence de rouage intégral, qui lui octroierait une polyvalence accrue.

Photo: Kia

Kia a apporté quelques révisions esthétiques à son multisegment d’entrée de gamme en 2023. Moins logeable que le Kicks, le format carré du Soul lui permet malgré tout de charger un grand nombre d’affaires et d’accueillir quatre occupants confortablement.

La motorisation à essence, bien que plus puissante que celle de Nissan, ne brille pas particulièrement par ses performances, en particulier sa boîte CVT dont l’effet élastique nuit à l’agrément. En revanche, les modèles 100% électriques, qui peuvent recevoir deux batteries différentes, se distinguent grâce à leur fonctionnement plus silencieux et des accélérations plus vives.

Photo: Hyundai

Le Venue doit son arrivée sur notre podium à l’absence d’autres véhicules dans cette catégorie. En effet, avec les départs du Toyota C-HR, du Mazda CX-3 et du Chevrolet Trax, le multisegment de Hyundai demeure le troisième et dernier véhicule à peupler ce segment en 2023.

Le fait qu’il soit maniable en ville et bien équipé pour le prix payé ne l’empêche pas de souffrir de défauts marqués : moteur bruyant à haut régime, consommation d’essence élevée et petit coffre. Bref, le Venue n’est pas le véhicule le plus intéressant que vous puissiez vous procurer dans ce segment, les Nissan Kicks et Kia Soul s’avèrent nettement plus pertinents.