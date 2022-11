Alfa Romeo Tonale : une stratégie différente au Canada

Le Canada aura un avantage numérique par rapport à son voisin américain en ce qui concerne l’Alfa Romeo Tonale, un tout nouveau VUS compact dont les livraisons au pays commenceront au début de 2023.

Le grand patron de la marque italienne, Jean-Philippe Imparato, a créé la surprise dans les derniers jours en annonçant que la variante hybride rechargeable sera finalement la seule à être vendue aux États-Unis, évoquant la nécessité de respecter les nouvelles normes du California Air Resources Board (CARB) qui entreront bientôt en vigueur et auxquelles plus d’une douzaine d’États adhèrent.

Différent au Canada

Au nord de la frontière, ce sera différent. Une porte-parole de Stellantis Canada, Daniela Ferro, a confirmé au Guide de l’auto que le Tonale sera également disponible en version à essence, comme c’était prévu au départ.

On parle ici d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres, partagé avec le Stelvio mais affichant une puissance et un couple réduits à 256 chevaux et 295 livres-pied. Une boîte automatique à neuf rapports et le rouage intégral Q4 gèrent le tout.

Photo: Stellantis

Quant au Tonale hybride rechargeable, il combine un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,3 litre (entraînant les roues avant) et un moteur électrique de 90 kilowatts (relié aux roues arrière), le second alimenté par une batterie au lithium-ion de 15,5 kWh. Sa boîte automatique ne compte que six rapports, mais le rouage Q4 demeure présent et la puissance totale s’élève à 272 chevaux. De plus, selon les informations préliminaires, l’autonomie en mode électrique atteindrait près de 50 km.

Une question de législation

Si le Canada aura droit à ces deux motorisations, c’est notamment parce que sa nouvelle politique zéro émission n’a pas autant de mordant. Selon ce qui a été annoncé en mars dernier, au moins 20% des véhicules légers neufs vendus au pays devront être électriques ou hybrides rechargeables d’ici 2026. Du côté des États-Unis avec les normes CARB, c’est plutôt 35%.

Quant à la possibilité d’ajouter un Tonale Quadrifoglio de haute performance, Alfa Romeo n’a pas encore pris sa décision, mais ce modèle apparaît maintenant de moins en moins probable. Rappelons par ailleurs que son catalogue de produits changera radicalement dans un peu plus de quatre ans, car la compagnie vise à devenir une marque 100% électrique en 2027 en Europe, en Amérique du Nord et en Chine.

En vidéo : Premier aperçu de l'Alfa Romeo Tonale 2023