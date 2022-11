Volkswagen ID.4 : dois-je opter pour la thermopompe en option?

Je souhaite acheter un Volkswagen ID.4 comme premier véhicule électrique. Est-ce un bon choix et dois-je nécessairement prendre la thermopompe en option?

------------

Bonjour,

Le Volkswagen ID.4 est un excellent choix. L’équipe du Guide de l’auto 2023 l’a d’ailleurs placé parmi les meilleurs achats de sa catégorie. Le rapport équipement/prix est intéressant et le côté pratique de ce VUS en fait l’un des plus attrayants du marché. Voilà d’ailleurs pourquoi la demande pour ce modèle est élevée, au point où il faut patienter de deux à trois ans pour l’obtenir.

Photo: Antoine Joubert

Malheureusement, et bien que le véhicule soit désormais assemblé en Amérique du Nord, rien ne nous laisse croire que les délais de livraison seront réduits. Volkswagen en fabrique environ 7000 par mois et de ce nombre, moins de 10% traversent nos frontières. Cela signifie moins de 700 véhicules mensuellement, alors qu’il serait possible d’en vendre trois à quatre fois plus. Le constructeur affirme même que si l’on pouvait suffire à la demande, l’ID.4 deviendrait le plus populaire des Volkswagen, même devant le Tiguan et la Jetta.

L’ID.4 est donc un très bon choix, particulièrement dans sa version à quatre roues motrices, idéale pour notre climat. Et oui, il est primordial d’opter pour la thermopompe, laquelle permettra de diminuer l’impact du froid sur l’autonomie en hiver. Cependant, sachez qu’en commandant votre véhicule aujourd’hui, le délai à prévoir pourrait vous mener vers une livraison en 2025. À moins, bien sûr, que la chance puisse vous sourire et que le concessionnaire fasse des miracles.

En vidéo: Antoine Joubert présente le Volkswagen ID.4 2022